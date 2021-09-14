.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

البنتاغون: وزير الدفاع الأميركي يأمل لقاء ولي العهد السعودي

  • الخط
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستن

البنتاغون: وزير الدفاع الأميركي يأمل لقاء ولي العهد السعودي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الإثنين أنّ وزير الدفاع لويد أوستن الذي ألغى الأسبوع الماضي زيارة كانت مقرّرة إلى السعودية، "يأمل" لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

لمواجهة كورونا.. 20 مليون ريال من السعودية لدول إسلامية السعودية لمواجهة كورونا.. 20 مليون ريال من السعودية لدول إسلامية

وقال المتحدّث باسم البنتاغون جون كيربي إنّ زيارة أوستن إلى السعودية "لم تحدث لأسباب تتعلق بالجدول الزمني للجانب السعودي"، مشيراً إلى أنّ الزيارة تمّ أساساً الترتيب لها على عجل، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

كما أضاف "كنّا نأمل خصوصاً، خلال هذه الزيارة، لقاء وليّ العهد. فهو وزير الدفاع السعودي ونحن لدينا شراكة دفاعية قوية مع السعودية".

"نأمل في إعادة الجدولة"

وتابع جون كيربي قائلاً "نأمل في إعادة جدولة الزيارة"، مشدّداً على أنّها "أرجئت ولم تلغَ".

يشار إلى أن أوستن زار الأسبوع الماضي منطقة الخليج لشكر حلفاء الولايات المتّحدة على الدعم الذي قدّموه للجسر الجوي الضخم الذي أقامته واشنطن بعد سقوط الحكومة الأفغانية واستيلاء طالبان على السلطة في كابل في آب/أغسطس.

كما شملت جولة الوزير الأميركي الخليجية كلاً من قطر والبحرين والكويت، وكانت تتضمّن محطة في السعودية لكنّ هذه الزيارة أرجئت في اللحظات الأخيرة إلى أجل غير مسمّى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فضيحة في لبنان.. شاهد عراكاً وتكسيراً بوزارة الخارجية فضيحة في لبنان.. شاهد عراكاً وتكسيراً بوزارة الخارجية
والد طفل سحقته آلية عسكرية بتركيا: ليتني رأيته قبل مقتله والد طفل سحقته آلية عسكرية بتركيا: ليتني رأيته قبل مقتله
الأكثر قراءة
تغيير مرتقب حول مخالفات المرور بالسعودية.. وهذه التفاصيل تغيير مرتقب حول مخالفات المرور بالسعودية.. وهذه التفاصيل
فيديو طريف.. سعوديان يرقصان تحت المطر فيديو طريف.. سعوديان يرقصان تحت المطر
لأول مرة.. سعودية تحرز بطولة العالم لراليات الباها الصحراوية لأول مرة.. سعودية تحرز بطولة العالم لراليات الباها الصحراوية
مطار البحر الأحمر الدولي بوابة لتجربة سياحية فريدة عالمية مطار البحر الأحمر الدولي بوابة لتجربة سياحية فريدة عالمية
البنتاغون: وزير الدفاع الأميركي يأمل لقاء ولي العهد السعودي البنتاغون: وزير الدفاع الأميركي يأمل لقاء ولي العهد السعودي
فيلم فيلم "الرحلة" على "شاهد VIP".. اتفاق بين مانجا وMBC
قبل أن تذهب
كيف أنقذت زيارة غروسي إلى إيران مفاوضات فيينا من الفشل؟
كيف أنقذت زيارة غروسي إلى إيران مفاوضات فيينا من الفشل؟
اكتشف المزيد