التحالف: اعتراض وتدمير مفخخة أطلقها الحوثيون نحو السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه السعودية.

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وأضاف في بيان، أن قواته تتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

وكانت الدفاعات السعودية قد دمرت الجمعة الماضية، طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو أبها، وقال تحالف حينها إن تصعيد ميليشيا الحوثي متعمد لاستهداف المدنيين.

كما أسقطت الدفاعات فجر اليوم نفسه، طائرة مسيرة مفخخة خامسة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط، بعدما دمرت، مساء الخميس، 4 مسيرات مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.

الرياض لن تتردد بردع الميليشيا

الجدير ذكره أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، كان شدد قبل أيام، على أن الأولوية في اليمن تبقى لإحلال السلام، مؤكداً أن المسؤولية في الخراب تقع على عاتق الحوثيين.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره النمساوي، ألكسندر شالنبيرغ، من الرياض حينها، أن المملكة لن تتردد في الرد على أي استهدافات حوثية، مؤكداً أن الميليشيا تهدد منشآت مدنية كمطار أبها الدولي ومنطقة الدمام.

كما تابع أن الرياض كانت قدمت مقترحاً لوقف شامل للنار في اليمن، إلا أن الميليشيا الإرهابية لم تلتزم به، بل واصلت تهديد المدنيين.

شركاء بمكافحة الإرهاب

كذلك أعلن رفض المملكة القاطع لاستخدام الميليشيا الحوثية الشعب اليمني كرهينة.

إلى ذلك، نوّه بأن المملكة شريكة في مكافحة الإرهاب، وأنها ستعمل دوما مع حلفائها في هذا المجال.

وكانت المملكة قد بعثت قبل أيام، برسالة لمجلس الأمن بشأن الهجوم الأخير من قبل جماعة الحوثي على المنطقة الشرقية وجازان ونجران، مؤكدة أن تواصل هذه الهجمات الحوثية يعرقل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الإقليمي والسلام الدولي.