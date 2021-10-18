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التحالف: مقتل وإصابة 150 عنصراً حوثياً في العبدية في 24 ساعة

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FILE PHOTO: Armed Houthi followers ride on the back of a truck after participating in a funeral of Houthi fighters killed in recent fighting against government forces in Yemen's oil-rich province of Marib, in Sanaa, Yemen February 20, 2021. REUTERS/Khaled Abdullah/File Photo/File Photo
مقاتلون حوثيون (أرشيفية)
اليمن والحوثي

التحالف: مقتل وإصابة 150 عنصراً حوثياً في العبدية في 24 ساعة

تحالف دعم الشرعية ينفذ 38 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثيين في مديرية العبدية بمحافظة مأرب ويدمر 13 آلية تابعة للميليشيا

العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، أنه نفذ 38 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيا الحوثيين في مديرية العبدية والقرى المحيطة بمحافظة مأرب اليمنية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد التحالف أن عمليات الاستهداف هذه أدت لتدمير 13 آلية حوثية، وأوقعت خسائر بشرية تجاوزت الـ150 عنصراً من الميليشيا.

واعتبر التحالف أن "على المنظمات الأممية تحمل مسؤولياتها تجاه المدنيين المحاصرين في العبدية" منذ أسابيع.

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يأتي هذا بينما حذر وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك خلال لقاء مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن كريستا روتنشتاينر اليوم الاثنين من "التداعيات الخطيرة" للتصعيد الحوثي على أوضاع المدنيين والنازحين في محافظة مأرب.

وأشار الوزير اليمني إلى أن هذا التصعيد العسكري "يفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها النازحون، خاصة في محافظة مأرب التي تعد مأوى لأكثر من مليوني نازح".

كما حذر بن مبارك من أن "غض الطرف من قبل المجتمع الدولي عن مثل هذه الممارسات يطلق العنان لجماعة الحوثي لارتكاب مزيد من العنف والانتهاكات ضد المدنيين، وهو ما يضاعف أزمة النزوح والتهجير القسري للمدنيين ويزيد من معاناتهم الإنسانية".

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