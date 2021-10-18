التحالف: مقتل وإصابة 150 عنصراً حوثياً في العبدية في 24 ساعة
تحالف دعم الشرعية ينفذ 38 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثيين في مديرية العبدية بمحافظة مأرب ويدمر 13 آلية تابعة للميليشيا
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، أنه نفذ 38 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيا الحوثيين في مديرية العبدية والقرى المحيطة بمحافظة مأرب اليمنية خلال الـ24 ساعة الماضية.
#فيديو | تحالف دعم الشرعية في اليمن ينشر لقطات فيديو لعمليات استهداف الآليات العسكرية وعناصر المليشيا الحوثية بالعبدية خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.#واس_عام pic.twitter.com/LHsnH33pGc— واس العام (@SPAregions) October 18, 2021
وأكد التحالف أن عمليات الاستهداف هذه أدت لتدمير 13 آلية حوثية، وأوقعت خسائر بشرية تجاوزت الـ150 عنصراً من الميليشيا.
October 18, 2021
واعتبر التحالف أن "على المنظمات الأممية تحمل مسؤولياتها تجاه المدنيين المحاصرين في العبدية" منذ أسابيع.
October 18, 2021
يأتي هذا بينما حذر وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك خلال لقاء مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن كريستا روتنشتاينر اليوم الاثنين من "التداعيات الخطيرة" للتصعيد الحوثي على أوضاع المدنيين والنازحين في محافظة مأرب.
وأشار الوزير اليمني إلى أن هذا التصعيد العسكري "يفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها النازحون، خاصة في محافظة مأرب التي تعد مأوى لأكثر من مليوني نازح".
كما حذر بن مبارك من أن "غض الطرف من قبل المجتمع الدولي عن مثل هذه الممارسات يطلق العنان لجماعة الحوثي لارتكاب مزيد من العنف والانتهاكات ضد المدنيين، وهو ما يضاعف أزمة النزوح والتهجير القسري للمدنيين ويزيد من معاناتهم الإنسانية".