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التحالف: مقتل 60 من الحوثيين وتدمير 8 آليات في صرواح والجوف

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المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية العميد تركي المالكي
اليمن والحوثي

التحالف: مقتل 60 من الحوثيين وتدمير 8 آليات في صرواح والجوف

الدفاعات الجوية السعودية تعترض 3 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثيين باتجاه جنوب المملكة

العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن القيام بـ 11 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا الحوثية في "صرواح" و"الجوف" خلال 24 ساعة، موضحاً أن العمليات أسفرت عن مقتل 60 إرهابياً وتدمير 8 آليات عسكرية حوثية.

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق اليوم أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت 3 صواريخ باليستية، أطلقتها ميليشيا الحوثيين باتجاه جنوب المملكة.

وأكد التحالف "إحباط محاولات ميليشيا الحوثي العشوائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وأضاف التحالف: "نتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد قدرات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد استهدف مساء الثلاثاء منظومة دفاع جوي للميليشيات الحوثية جنوب مأرب.

كما كان التحالف قد أعلن، الاثنين، أن الدفاعات الجوية السعودية دمرت مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

يذكر أن الدفاعات الجوية السعودية كانت اعترضت ودمرت، السبت، طائرة مسيرة مفخخة أطلقت نحو ‫مطار أبها الدولي.

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وقال التحالف حينها: "نتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

يشار إلى أنه منذ فترة تواصل ميليشيا الحوثيين محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية.

وتأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات.

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