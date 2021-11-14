استمرار مناورات "رماية الخليج" بمشاركة السعودية والكويت وأميركا

تستمر مناورات تمرين "رماية الخليج 2021" لليوم الثامن على التوالي في "مجمع ميادين الأديرع" في الكويت بمشاركة من القوات البرية الملكية السعودية والقوات البرية الكويتية وقوة "سبارتن" الأميركية. وكان هذا التمرين قد انطلق يوم الأحد الماضي، ويستمر حتى 18 نوفمبر الجاري.

وقال قائد التمرين العقيد الركن نايف العتيبي: "اختتمت المرحلة الأولى من تمرين "رماية الخليج 2021" بمشاركة القوات البرية الملكية السعودية مع القوة البرية الكويتية والجيش الأميركي. وتم تحقيق الأهداف الأولية من هذا التمرين، والذي يأتي بقصد تعزيز العلاقات العسكرية والتعاون الدفاعي المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة وتبادل الخبرات والمعرفة العسكرية. وتم تنفيذ عدد من التكتيكات العسكرية، والتدريب على عمليات القيادة والسيطرة، والتدريب على الرماية المباشرة وغير المباشرة، وتحسين التوافق والتنسيق بين المعدات العسكرية".

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وأوضح أن من شأن هذا التمرين "تعزيز أواصر التعاون العسكري الدفاعي بما يحقق المصالح المشتركة بين القوات المسلحة للدول المشاركة بالتمرين وترسيخ مبادئ وأسس التنسيق والعمل المشترك بينها".

وأضاف: "تم في هذا التمرين التدريب على مجال التخطيط والتنفيذ لإجراءات القيادة والسيطرة، وعلى إجراءات قيادة القوات وتحقيق سرعة الاستجابة للمواقف الطارئة للعمليات البرية المشتركة، إضافةً إلى تنمية المهارات لتنفيذ الرمايات التكتيكية لوحدات المشاة والمدرعة بالتزامن مع عمليات الإسناد الجوي القريب وعمليات الإسناد الإداري".