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الدفاعات السعودية تعترض مسيرة حوثية أطلقت تجاه خميس مشيط

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المسيرة الحوثية الثانية صوب مطار الملك عبدالله في جازان
مسيرة حوثية تم إسقاطها سابقاً (أرشيفية)
اليمن والحوثي

الدفاعات السعودية تعترض مسيرة حوثية أطلقت تجاه خميس مشيط

نفذ تحالف دعم الشرعية في اليمن 26 استهدافا للميليشيات الحوثية في مأرب والبيضاء خلال الـ 24 ساعة الماضية

العربية.نت

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اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، اليوم الاثنين، طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط في المملكة.

يذكر أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيات محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية.

وتأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات.

سقوط مسيرة حوثية في عسير (أرشيفية)
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يأتي هذا بينما نفذ تحالف دعم الشرعية في اليمن 26 استهدافا للميليشيات الحوثية في مأرب والبيضاء خلال 24 ساعة.

وأعلن التحالف مقتل أكثر من 140 عنصرا من الميليشيات وتدمير 18 آلية في مأرب والبيضاء. كما أعلن تنفيذ 11 عملية استهداف للميليشيات لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.

وأكد التحالف على دعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي "خارج مناطق اتفاق ستوكهولم".

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