عملية للتحالف تدمر 6 آليات عسكرية للحوثيين وأكثر من 70 قتيلاً

ذكرت مصادر لـ"العربية" و"الحدث" اليوم الأحد أن قوات التحالف الجوية أحبطت محاولة هجوم للحوثيين على "البلق" غرب مأرب.

وأضافت أن عملية التحالف جرت أثناء تجمع لعناصر حوثية لتنفيذ الهجوم على "البلق" الشرقي، وأشارت إلى أنه تم خلال العملية تدمير 6 آليات عسكرية للحوثيين وقتل أكثر من 70 حوثيا.

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وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن في وقت سابق اليوم الأحد، تنفيذه 22 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيا الحوثي في صرواح والبيضاء والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال التحالف إن "عمليات الاستهداف شملت تدمير 19 آلية عسكرية والقضاء على 80 عنصراً إرهابياً".

وكان التحالف قد أعلن السبت تنفيذ 42 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيات الحوثي في صرواح غرب مدينة مأرب والبيضاء جنوب مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال التحالف السبت إن عمليات الاستهداف شملت تدمير 17 من الآليات العسكرية والقضاء على 186 عنصراً إرهابياً.

كما أعلن التحالف الجمعة تنفيذ 21 عملية استهداف في صرواح والبيضاء، شملت تدمير 13 من الآليات العسكرية والقضاء على 105 عناصر إرهابية.

والخميس، استهدف تحالف دعم الشرعية في اليمن منظومة دفاع جوي للميليشيات الحوثية جنوب مأرب.