السعودية.. هذه تفاصيل أطول حلبة شوارع في العالم

تتجه أنظار العالم نحو مدينة جدة غرب السعودية لمتابعة تحدي أفضل السائقين لأسرع وأطول حلبة شوارع في العالم، "حلبة كورنيش جدة"، و ذلك في سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2021م، خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر الذي ينظمه الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية

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وتحتضن الحلبة الجولة قبل الأخيرة أحد أصعب مواسم الفورمولا 1، الذي يشهد منافسة شرسة لحسم اللقب بين بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون، والسائق الذي يحلم بالتتويج بلقبه الأول ماكس فيرشتابن.

وتقع الحلبة في منطقة كورنيش جدة الخلاب على ساحل البحر الأحمر، وعلى بعد حوالي 12 كم شمال وسط مدينة جدة التي ستكون واحدة من أكثر الأماكن الاستثنائية لسباق الفورمولا 1، مع الخلفية الساحلية الخلابة التي تؤطر حماس السباق على المسار.

أطول وأسرع حلبة

وأما حلبة كورنيش جدة، فتمتد على مسافة 6.175 كيلومترات وتتضمن 27 منعطفا، ما يجعلها أطول وأسرع حلبة شوارع في بطولة العالم لسباقات فورمولا - 1، ويبلغ متوسط السرعة المتوقع ما يربو على 250 كيلومترا في الساعة في اللفة الواحدة، لتكون إضافة فريدة ومميزة إلى أقوى سلسلة سباقات في العالم.

كما تضم الحلبة مبنى بطول 280 مترا، يتألف من أربعة طوابق قيد الإنشاء حالياً، بمواصفات عالمية راقية وفريدة من نوعها، كما ينفرد المبنى بإطلالة مميّزة على السباقات الحماسية وعلى الواجهة البحرية لمدينة جدة في آن واحد.

ومن بين العلامات البارزة على حلبة كورنيش جدة، المنعطف الثالث عشر المائل بزاوية 12 درجة، والمنطقة السريعة في الحلبة بعد الخروج من المنعطف الثالث والعشرين، حيث يُتوقّع أن تصل فيه سرعة السيارات إلى 322 كيلومترا في الساعة، وصولًا إلى المنعطف الأخير رقم 27.