بطريقة جهنمية مبتكرة.. إحباط تهريب 30 مليون قرص مخدرللسعودية

صرح المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات مهربي المخدرات، التي تستهدف أمن وشباب المملكة، أسفرت عن إحباط مخطط إجرامي لتهريب (30,349,000) قرص إمفيتامين مخدر إلى السعودية.

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وقال الرائد النجيدي إن إحباط تهريب الأقراص المخدرة جاء وفق خطة أمنية محكمة بمتابعة وتحديد شحنة المواد المخدرة داخل حاويات "هيل"، وضبطها بالميناء الجاف بمنطقة الرياض، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والقبض على مستقبليها، وهم 4 أشخاص، مواطنان ومقيمان من الجنسية السورية.

وأضاف: جرى إيقافهم واتخاذ بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.