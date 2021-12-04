التحالف يدمر منصة إطلاق صواريخ وورشة تجميع مسيرات في صنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن ليل الجمعة-السبت تدميره منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في جنوب صنعاء، مما أدى أيضاً للقضاء على مجموعة من "الخبراء" الذين يعاونون الحوثيين في هذا المجال.

وأضاف التحالف أنه دمر أيضاً "ورشة لتصنيع الألغام وتجميع المسيرات" في صنعاء، مشدداً على أنه اتخذ "إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية" خلال الضربات.

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وفي وقت سابق كان التحالف قد أعلن شن ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

وطلب التحالف من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة. وأكد التحالف أن "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وكان التحالف قد أعلن الجمعة عن تنفيذ 13 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة، دمرت 8 آليات عسكرية وأوقعت خسائر بشرية تجاوزت 90 عنصراً.

كما كان التحالف أعلن الخميس عن توجيه ضربة جوية لهدف عسكري مشروع في صنعاء، مشيراً إلى أن الضربة استهدفت موقع أسلحة نوعية تم نقلها من مطار صنعاء الدولي. ولفت تحالف دعم الشرعية إلى أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكان التحالف قد قال يوم الأحد إن مطار صنعاء أصبح قاعدة عسكرية لخبراء الحرس الثوري وحزب الله. وأشار إلى أن الميليشيا تستخدم مواقع ذات حصانة قانونية لتنفيذ هجمات عابرة للحدود. وأعلن أنه سيتخذ إجراءات قانونية لإسقاط الحصانة إذا لزم الأمر لحماية المدنيين.