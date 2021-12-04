.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

التحالف يدمر منصة إطلاق صواريخ وورشة تجميع مسيرات في صنعاء

  • الخط
A picture taken on November 16, 2015 shows a Saudi F-15 fighter jet landing at the Khamis Mushayt military airbase, some 880 km from the capital Riyadh, as the Saudi army conducts operations over Yemen. AFP PHOTO / FAYEZ NURELDINE === PHOTO TAKEN DURING A GUIDED MILITARY TOUR ===
مقاتلات لتحالف دعم الشرعية في اليمن (أرشيفية)
اليمن والحوثي

التحالف يدمر منصة إطلاق صواريخ وورشة تجميع مسيرات في صنعاء

تحالف دعم الشرعية في اليمن أكد أن "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية"

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن ليل الجمعة-السبت تدميره منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في جنوب صنعاء، مما أدى أيضاً للقضاء على مجموعة من "الخبراء" الذين يعاونون الحوثيين في هذا المجال.

وأضاف التحالف أنه دمر أيضاً "ورشة لتصنيع الألغام وتجميع المسيرات" في صنعاء، مشدداً على أنه اتخذ "إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية" خلال الضربات.

وفي وقت سابق كان التحالف قد أعلن شن ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

وطلب التحالف من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة. وأكد التحالف أن "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وكان التحالف قد أعلن الجمعة عن تنفيذ 13 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة، دمرت 8 آليات عسكرية وأوقعت خسائر بشرية تجاوزت 90 عنصراً.

الجيش اليمني في جبهة الجوبة في مأرب في نوفمبر الماضي (أرشيفية)
الجيش اليمني في جبهة الجوبة في مأرب في نوفمبر الماضي (أرشيفية)
مبعوث أميركا لليمن: إيران تسلح الحوثيين وتدربهم اليمن اليمن والحوثي مبعوث أميركا لليمن: إيران تسلح الحوثيين وتدربهم

كما كان التحالف أعلن الخميس عن توجيه ضربة جوية لهدف عسكري مشروع في صنعاء، مشيراً إلى أن الضربة استهدفت موقع أسلحة نوعية تم نقلها من مطار صنعاء الدولي. ولفت تحالف دعم الشرعية إلى أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكان التحالف قد قال يوم الأحد إن مطار صنعاء أصبح قاعدة عسكرية لخبراء الحرس الثوري وحزب الله. وأشار إلى أن الميليشيا تستخدم مواقع ذات حصانة قانونية لتنفيذ هجمات عابرة للحدود. وأعلن أنه سيتخذ إجراءات قانونية لإسقاط الحصانة إذا لزم الأمر لحماية المدنيين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
جنوب إفريقيا: كورونا أوميكرون يصيب الأطفال وكبار السن جنوب إفريقيا: كورونا أوميكرون يصيب الأطفال وكبار السن
لسرعة إنقاص الوزن.. هذه أفضل خيارات لوجبة الفطور لسرعة إنقاص الوزن.. هذه أفضل خيارات لوجبة الفطور
الأكثر قراءة
"ماكر الشياهين".. أشهر كهف سعودي لاصطياد الصقور النادرة
قرية رجال ألمع السعودية ضمن أفضل القرى السياحية في العالم قرية رجال ألمع السعودية ضمن أفضل القرى السياحية في العالم
التحالف يدمر منصة إطلاق صواريخ وورشة تجميع مسيرات في صنعاء التحالف يدمر منصة إطلاق صواريخ وورشة تجميع مسيرات في صنعاء
 حماقي يشعل موسم الرياض 2021 بالوصلات الغنائية  حماقي يشعل موسم الرياض 2021 بالوصلات الغنائية
وزير الشؤون الإسلامية لأحد الطلاب: أعدك بأن تؤم بأعظم مكان بالدنيا وزير الشؤون الإسلامية لأحد الطلاب: أعدك بأن تؤم بأعظم مكان بالدنيا
السعودية.. جرعة تنشيطية لمن مضى 8 أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية السعودية.. جرعة تنشيطية لمن مضى 8 أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية
قبل أن تذهب
الساعة 60 | خيوط محاولة اغتيال الكاظمي تتضح.. أصابع الاتهام تتجه لمن بيده السلاح
الساعة 60 | خيوط محاولة اغتيال الكاظمي تتضح.. أصابع الاتهام تتجه لمن بيده السلاح
اكتشف المزيد