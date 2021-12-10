الأمير محمد بن سلمان يغادر البحرين.. مشيداً بعلاقات البلدين

غادر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، البحرين، رابع محطاته في الجولة الخليجية التي بدأها الثلاثاء الماضي.

وبعث ببرقية شكر إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لدى مغادرته، بحسب ما أفادت "واس" شاكراً ما لقيه والوفد المرافق من حفاوة.

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كما أكد أن الزيارة أتت في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين، لتحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كذلك، أعرب عن تمنياته للشعب البحريني الشقيق بالأمن والازدهار.

آخر محطات الجولة الخليجية

يشار إلى أن ولي العهد السعودي توجه إلى الكويت، في المحطة الأخيرة من جولته.

وكان الأمير محمد بن سلمان بدأ يوم الثلاثاء الماضي جولة خليجية استهلها بزيارة إلى سلطنة عمان، حيث تم بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية.

كما زار بعدها الإمارات العربية المتحدة، حيث شدد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، على أهمية العلاقة بين البلدين، وقدم إلى ولي العهد السعودي "وسام زايد" من الدرجة الأولى.

والأربعاء، زار قطر حيث ترأس مع أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، المجلس التنسيقي السعودي القطري. وتم التوقيع على البروتوكول المعدل لإنشاء المجلس، على أن يكون برئاسة الأمير محمد بن سلمان والشيخ تميم بن حمد، من أجل العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتستبق تلك الجولة قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الثانية والأربعين، التي ستعقد الشهر الحالي في الرياض.