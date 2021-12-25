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الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم الحوثي على جازان

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الأضرار الناجمة عن المقذوف الحوثي في جازان

الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم الحوثي على جازان

السفارة الفرنسية في الرياض: ندين هجوم الحوثيين الهمجي على جازان

دبي - العربية.نت

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أدان سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية باتريك سيمونيه، اليوم السبت، الهجوم الذي شنه الحوثيون عبر الحدود أمس الجمعة، على منطقة جازان بالسعودية.

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كما أدان السفير الفرنسي في الرياض لودوفيك بوي بشدة، الهجوم "الهمجي" الذي شنه الحوثيون على جازان السعودية أمس. وقدم بوي أيضا تعازيه لعائلات الضحايا.

وفي وقت سابق اليوم، أدانت السفارة الأميركية في الرياض، اليوم السبت، بشدة، الهجوم الذي شنه الحوثيون عبر الحدود الليلة الماضية على منطقة جازان بالسعودية.

وقالت السفارة عبر تويتر، إن هجمات الحوثيين تديم أمد الصراع وتطيل معاناة الشعب اليمني، وتعرض الشعب السعودي وأكثر من 70 ألف أميركي يقيمون في المملكة للخطر.

كما أضافت "ندعو الحوثيين لوقف هجماتهم المتهورة على السعودية والانخراط في الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع في اليمن".

الأضرار الناجمة عن المقذوف الحوثي في جازان
الأضرار الناجمة عن المقذوف الحوثي في جازان

وفاة مواطن سعودي ومقيم يمني

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن مساء أمس الجمعة، وفاة مواطن سعودي ومقيم يمني جراء سقوط مقذوف أطلقته الميليشيات الحوثية على جازان، فيما أوضح المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، إصابة 7 مدنيين.

كما أشار إلى تضرر محلين تجاريين، و12 مركبة إثر الشظايا المتطايرة.

وكان التحالف أعلن في وقت سابق الجمعة، سقوط مقذوف معادٍ بإحدى القرى الحدودية في نجران، في محاولة لاستهداف المدنيين، بالإضافة لسقوط مقذوف على إحدى الورش الصناعية في صامطة بمنطقة جازان.

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