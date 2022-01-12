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صور خلابة.. شاهد الثلوج تكسو هذه المدينة السعودية

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الثلوج على محافظة بدر
الثلوج على محافظة بدر

صور خلابة.. شاهد الثلوج تكسو هذه المدينة السعودية

محافظة بدر عرفت بأنها إحدى محافظات منطقة المدينة المنورة وهي غنية بالكثير من المعالم والشواهد والقيم التاريخية

العربية.نت - نادية الفواز

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في لوحة طبيعية، تناثرت الثلوج على مُحافظة بدر جنوب غرب المدينة المُنورة، مشكلة لوحة خلابة، كساها البياض الناصع، فيما وثق المصور "أسامة الحربي" مشاهد من العاصفة.

وأوضح الحربي "للعربية.نت" أن محافظة بدر شهدت يوم أمس تساقطا غزيرا للثلوج، فوثقتها عبر استخدام طائرة الدرون، لاسيما وأن هذا المشهد الرائع لم يحصل منذ سنوات.

كما أكد أن مثل تلك المناظر الطبيعية تغري المصورين عامة.

هكذا اصبحت المنطقة حين هطول الثلوج
هكذا اصبحت المنطقة حين هطول الثلوج

يذكر أن محافظة بدر عرفت بأنها إحدى محافظات منطقة المدينة المنورة وهي غنية بالكثير من المعالم والشواهد والقيم التاريخية، ومن المناطق الزراعية والسياحية.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقّع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد، ورياح نشطة على أجزاءٍ من منطقة المدينة المنوّرة، وأجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، الرياض، حائل، الجوف، الحدود الشمالية.

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