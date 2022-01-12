فيديو لجمال تنزف في السعودية.. علقت بسياج حديدي

بعد أن علقت في سياج حديدي، ورآها عدد من المارة، تمكن قسم الثروة الحيوانية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في محافظة الليث - غرب السعودية- من إنقاذ مجموعة من الإبل.

فعقب تلقي بلاغ بوجود 8 من الإبل عالقة في سياج بجوار الخط الدولي تحركت فرق بيطرية لإنقاذها. وتم إخراج جميع الإبل العالقة وإجراء الإسعافات الأولية للمصابة منها عبر فريق قاده الطبيب البيطري عساف الحربي.

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كما تم التعرف على صاحبها من خلال الشرائح الموجودة على المصابة منها.

من جهته أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث المهندس يحيى المهابي أن الفريق البيطري باشر الحالة إثر تلقي بلاغ يفيد بتعرض الإبل لذلك الحادث، وتم علاج وجروح الإبل إلى أن وقفت مجددا على قدميها.

‏وقد تداول نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي حادث الليث، مؤكدين أن السبب هو اصطدام سيارة في الحاجز، فأرعبت الإبل التي علقت بالشبك غير أن امرأة مارة في الطريق رأتها، وأبلغت المعنيين، ولم تغادر حتى تمت عملية الإنقاذ.