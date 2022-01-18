السعودية: سنرد بكل حزم وقوة على الأعمال الإرهابية الحوثية

أكدت السعودية أنها سترد بكل حزم وقوة على جميع الممارسات والأعمال الإرهابية الجبانة التي تتعرض لها من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، والتي تستهدف الأبرياء والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية على أراضيها، وتهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأوضحت وزارة الخارجية، الإثنين، أن المملكة تعرضت للعديد من الهجمات الإرهابية من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، ومنها ماتعرضت له اليوم بمجموع (8) طائرات مسيّرة مفخخة استهدفت المدنيين والأعيان المدنية بطريقةٍ متعمدة وممنهجة، وقد نجحت قوات التحالف بالتصدي لها، والهجوم العدائي على دولة الإمارات العربية المتحدة باستهداف منشأتين اقتصاديتين واستهداف مطار أبوظبي الدولي بثلاث طائرات مسيرة مفخخة نتج عنه وفاة عدد من المدنين الأبرياء وإصابة آخرين، والذي تبنته المليشيا الحوثية الإرهابية.

مادة اعلانية

كما شددت المملكة على موقفها الرافض وإدانتها لكل الهجمات الإرهابية العدوانية على المملكة والإمارات، التي تنفذها قوى الشر والإرهاب التي عاثت في اليمن الشقيق فساداً فقتلت أبناء الشعب اليمني العزيز واستمرت في نشر أعمالها الإرهابية بهدف زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.

ولي العهد السعودي وولي عهد أبوظبي يؤكدان أن الأعمال الإرهابية تزيد عزم البلدين للتصدي لها

#العربية pic.twitter.com/5gYL3Dw6eh — العربية (@AlArabiya) January 17, 2022

وأشارت إلى أنها قدمت العديد من المبادرات السياسية للوصول إلى حل سياسي شامل يجمع الأطراف اليمنية كافة، إلا أن مليشيا الحوثي واصلت تعنتها بتنفيذ الهجمات الجبانة على أراضي المملكة والإمارات، واستهداف خطوط الملاحة الدولية وتعطيل المساعدات الإنسانية، مواصلةً بذلك انتهاكها الصارخ لجميع القوانين والأعراف الدولية.

التعامل مع التعنت الحوثي

من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في تغريدة نشرها عبر حسابه في تويتر، أن الاعتداءات التي قامت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة هذا اليوم تشكل تهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة، و تؤكد أن هذه الميليشيا أصبحت مصدراً رئيساً لتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

الاعتداءات التي قامت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة هذا اليوم تشكل تهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة، و تؤكد أن هذه الميليشيا أصبحت مصدراً رئيساً لتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. — فيصل بن فرحان (@FaisalbinFarhan) January 17, 2022

وتابع "المملكة والتحالف مستمرون في دعمهم للجهود الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن، ومبادرة المملكة لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية لا تزال مطروحة.. وفي ذات الوقت نحن في كامل استعدادنا وجاهزيتنا للتعامل مع مزيد من التعنت الحوثي، والدفاع عن أمن المملكة ومنطقتنا".

8 مسيرات حوثية

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن في وقت سابق اليوم الاثنين، اعتراض وتدمير ما مجموعه 8 طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه المملكة العربية السعودية.

التحالف ينشر صورا لاعتراض المسيرات التي حاولت الميليشيات الحوثية إطلاقها باتجاه #السعودية اليوم

#العربية pic.twitter.com/UX63zdfesy — العربية (@AlArabiya) January 17, 2022

كما نشر التحالف صوراً لاعتراض المسيرات التي أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة.

وأضاف التحالف، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث أنه يتابع تهديد هجمات عدائية باستخدام طائرات مسيّرة بالأجواء.