ولي العهد السعودي وولي عهد أبوظبي: الأعمال الإرهابية تزيد عزمنا للتصدي لها

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في اتصال هاتفي، اليوم الإثنين، لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن إدانته للهجوم الإرهابي السافر الذي تعرضت له السعودية والإمارات اليوم، من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية ونتج عنه وفاة عدد من المدنيين في أبوظبي.

وأكد القائدان أن هذه الأعمال الإرهابية التي استهدفت السعودية والإمارات ستزيد من عزم البلدين وتصميمهما على الاستمرار في التصدي لتلك الأعمال الإرهابية العدوانية التي تنفذها قوى الشر والإرهاب التي عاثت في اليمن فساداً فقتلت أبناء الشعب اليمني العزيز واستمرت في نشر أعمالها الإرهابية بهدف زعزعة أمن المنطقة واستقرارها وفي محاولات بائسة وفاشلة لنشر الفوضى في المنطقة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

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كذلك شددا على ضرورة وقوف المجتمع الدولي في وجه هذه الانتهاكات الصارخة للقوانين والأعراف الدولية وبرفضها وإدانتها لهذه الجرائم الإرهابية التي تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.

كما تم خلال الاتصال بحث شؤون المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، عبر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن بالغ شكره وتقديره لما عبر عنه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من مشاعر صادقة تؤكد الروابط الراسخة واللحمة الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وعزمهما على مواجهة قوى الشر والعدوان.

وفاة 3 اشخاص في أبوظبي

وكانت شرطة إمارة أبوظبي أكدت اليوم اندلاع حريق، ما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3، بالقرب من خزانات أدنوك، إضافة لوقوع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.

وأدى الحريق إلى وفاة 3 أشخاص "هنديان وباكستاني" وإصابة 6 في انفجار صهاريج المحروقات في أبوظبي، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأشارت التحقيقات الأولية إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون" وقعت في المنطقتين قد تكون تسببت في الانفجار والحريق.

من جهتها، أعلنت ميليشيات الحوثي مسؤوليتها عن الهجوم الإرهابي، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسمها.