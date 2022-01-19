دارة الملك عبدالعزيز تعقد ندوة للمؤرخ السعودي محمد العقيلي
ندوة عن المؤرخ السعودي محمد العقيلي ضمن برنامج "من أعلام المملكة العربية السعودية" غداً على مسرح كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة جازان
تعقد دارة الملك عبدالعزيز غداً الخميس، ندوة عن المؤرخ السعودي محمد العقيلي ضمن برنامج "من أعلام المملكة العربية السعودية"، وذلك في مسرح كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة جازان، لتداول إنجازاته العلمية والثقافية ودوره في توثيق التاريخ الوطني، وإسهاماته الأدبية، والتاريخية، والجغرافية، ويحضرها للنقاش نخبة من الأكاديميين والمختصين والمهتمين، ويدير الجلسة الدكتور خالد الكريري.
ويعتبر الراحل محمد بن أحمد العقيلي شاعرا ومؤرخا سعوديا، من رواد الأدب الحديث في منطقة جازان، أسس نادي جازان الأدبي وهو أول رئيس للنادي، وألّف كتاب (شعراء الجنوب) الذي يُعد أول أثر أدبي حديث في جازان، ونُشرت قصيدته (بطولة ديجور) في صحيفة لو موند مترجمة إلى اللغة الفرنسية.
وكان ضمن الباحثين السعوديين الذين عملوا على المعجم الجغرافي للمملكة العربية السعودية، وأنجز منه (المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية: مقاطعة جازان).
ومن أبرز مؤلفاته تاريخ المخلاف السليماني الذي أصدره في 3 أجزاء طبعت كاملة عام 1982، وقد ألَفها العقيلي وهو لم يتجاوز الثامنة عشرة، وله عدد من الدراسات والتحقيقات الأدبية واللغوية، وحصل على ميدالية الريادة الذهبية، وكُرّم مع الرواد السعوديين ضمن مؤتمر الأدباء السعوديين الأول عام 1974. وفي عام 2002 نُقل بأمرٍ ملكي من مستشفى الملك فهد بجازان إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، رغبةً في علاجه، ولكنه توفي هناك يوم 2 يناير 2003.
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