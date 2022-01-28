إلهام علي تتصدر "الترند" في السعودية بجائزة "الممثلة المفضلة"
تم تكريم الممثلة السعودية خلال حفل جوائز صناع الترفيه.. وأهدت الجائزة إلى الفن السعودي
تصدرت الممثلة السعودية إلهام علي قائمة "الترند" في السعودية بعد فوزها بجائزة "الممثلة المفضلة" في حفل "جوائز صنّاع الترفيه" "joyawards".
وتلقت إلهام التهنئة من زميلتها النجمة اللبنانية نادين نجيم، بينما تداول رواد مواقع التواصل وسم #إلهام_العلي الذي حمل الكثير من عبارات الإطراء لها.
من جهتها، أعربت الممثلة عن فرحتها العارمة بفوزها بجائزة "الممثلة المفضلة" عن فئة المسلسلات في حفل توزيع جوائز Joy Awards.
وكانت إلهام قد أطلّت على المسرح بعد سماعها النتيجة، وعلقت قائلةً: "أنا خايفة شوية".
وأضافت إلهام وهي تحبس دموعها من الفرحة: "لم أكن أتخيل أنني سأقف يوماً على مسرح في بلدي متوجةً بجائزة مرموقة كهذه"، موجهةً الشكر إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ورئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ.
واختتمت الفنانة كلمتها بالقول: "أنا فيني دموع وفيني صياح لأني اليوم اتكرمت"، وأهدت الجائزة للمملكة وللفن السعودي.
يذكر أن عددا كبيرا من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، شاركوا في حفل توزيع "جوائز صناع الترفيه" Joy Awards.
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