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معرض للمسكوكات الإسلامية عبر العصور بتقنية الواقع المعزز

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دشّنت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض معرضاً افتراضياً بتقنية الواقع المعزز يحمل اسم المسكوكات الإسلامية والعملات النادرة عبر العصور، وذلك في قاعة الفنون بفرعها في المربع بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي.
من المعرض الافتراضي الذي دشنته مكتبة الملك عبدالعزيز العامة

معرض للمسكوكات الإسلامية عبر العصور بتقنية الواقع المعزز

يتضمن المعرض الافتراضي جانباً من مقتنيات المكتبة من العملات الإسلامية والعربية النادرة فضلاً عن العملات السعودية عبر المراحل المختلفة

العربية.نت - مريم الجابر 

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دشّنت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض معرضاً افتراضياً بتقنية الواقع المعزز يحمل اسم "المسكوكات الإسلامية والعملات النادرة عبر العصور"، وذلك في قاعة الفنون بفرعها في المربع بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي.

ويتضمن المعرض جانباً من مقتنيات المكتبة من العملات الإسلامية والعربية النادرة، فضلاً عن العملات السعودية عبر المراحل المختلفة.

وتبلغ مقتنيات المكتبة أكثر من 8000 قطعة من العملات والمسكوكات، يعود تاريخها إلى العصور الأموية والعباسية والأندلسية والفاطمية والأيوبية والأتابكية والسلجوقية والمملوكية والعثمانية. وتأتي مقتنيات المكتبة من دول المشرق الإسلامي ودول المغرب العربي. كما تضم عدداً من النقود التي تعود إلى بعض الحضارات التي عاشت في الجزيرة العربية وكانت تسك النقود في مكة والمدينة المنورة واليمامة وبيشة وغيرها من المدن.

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وقال المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة فيصل بن معمر: "المعرض الافتراضي هو امتداد لمعرض المسكوكات الإسلامية والعملات النادرة"، موضحاً أن هذا العمل "يُعتبر نقلة نوعية في معارض المكتبة بحيث أننا ننتقل إلى العالم الافتراضي الذي يوسّع مجال المشاهدات وزوار المعرض".

وأكد فيصل بن معمر أنه مع هذا المعرض والمعارض السابقة والقادمة ستكون المكتبة رائدة في عرض محتوياتها عن طريق التكنولوجيا والمعارض الافتراضية، والدخول إلى هذا الفضاء الرحيب الذي يختصر المسافات والحدود.

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