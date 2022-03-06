الصحة السعودية: نحن على مشارف انتهاء جائحة كورونا
العبدالعالي: توقف نشر أرقام حالات الإصابة اليومية
قال متحدث وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي اليوم، إن الإصابات المؤكدة بكورونا في السعودية انخفضت بنسبة 95% وانخفضت الإصابات الحرجة بنسبة 62%..
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في السعودية، بمشاركة متحدثي الصحة والداخلية: نحمد الله على ما تقرر برفع الإجراءات الاحترازية، ونحن على مشارف انتهاء جائحة كورونا بفضل الله ثم بفضل دعم القيادة الرشيدة وما قدمه المجتمع في مواجهة الجائحة.
وتابع: أكثر من 61 مليون جرعة من لقاحات #كورونا تم إعطاؤها في المملكة وأكثر من 24 مليون شخص تلقوا جرعتين، وأكثر من 11 مليون شخص تلقوا الجرعة التنشيطية.
وقال: تميزت السعودية باتخاذ إجراءات عالية التأثير لحماية المجتمع بتضافر الجهود الحكومية وتغطية أكثر من 99% من المستهدفين بالتطعيم.
وأكد في ختام حديثه، أنه سيتم التوقف عن نشر أرقام حالات الإصابة اليومية.. وستكون التحديثات على الموقع الرسمي.. للباحثين والمهتمين.
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