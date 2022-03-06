ماجدة الرومي: جمهور الرياض رائع.. واللبنانيون ليسوا بغربة هنا

أحيت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي حفلاً موسيقياً، أمس السبت، على مسرح محمد عبده في بوليفارد سيتي ضمن حفلات موسم الرياض، وذلك في أول مشاركة لها ضمن فعاليات هذا المهرجان الكبير.

وحيّت الفنانة جمهورها الكبير قائلةً: "يسعدني ويسعد الفرقة الموسيقية اللبنانية أن نمسِّي عليكم بكل الحب. فرحنا بكم وبالرياض عظيم. هذه أولى وقفاتنا على مسارحها، وأتينا لنغني معكم، وبحضوركم نوجِّه رسالة حبٍّ وتقدير واحترام لهذا البلد الحبيب، الذي وقف مع اللبنانيين في أحزانهم، وشاركهم أفراحهم. هذه رسالة محبة للسعودية، التي تحتضن الإبداع بطريقة لم نستطع أن نفعلها في لبنان، ولكم مني قيادةً وشعباً كل الوفاء".

مادة اعلانية

وبدأت ماجدة الرومي حفلتها بأغنية "عم يسألوني عليك الناس" وألحقتها بـ"عيناك ليال صيفية" و"اسمع قلبي" و"غني للحب"، وسط تفاعل كبير من الجمهور. وبعدها أبدعت بأداء أغنيتي "متغير ومحيرني" و"لون معي الأيام".

وفي استراحةٍ قصيرة، أطربت الفنانة الكبيرة جمهور الرياض بقولها لهم: "أنا أول مرة أغني في الرياض، لكن أنتم جمهور رائع! تسلموا على المحبة".

وأكملت ماجدة الرومي حفلتها بأغنية "لا تسأل" وهي من كلمات الدكتورة سعاد الصباح وألحان مروان خوري، ثم أذهلت الحضور بـ"أحبك جداً" و"على قلبي ملك" و"كن صديقي". كما أشعلت المسرح بـ"ميلي يا حلوة ميلي" وسط صفقات الجمهور، وتابعت بـ"مطرحك بقلبي"، الأغنية التي شاركها الجمهور أداءها، ما دفعها إلى التغزل بهم قائلةً: "أنتم تغنون بشكل جميل!"، فأعادت مقطعاً من الأغنية بمشاركة الحضور. كما غنّت الفنانة أغنية "توبة" للراحل عبدالحليم حافظ.

وفي فاصلٍ قصير آخر، قالت ماجدة الرومي للبنانيين المتواجدين في السعودية: "أنتم لستم في الغربة، أنتم في بيت أهلٍ وإخوة.. الغربة هي أن ابنتي في مطلع إبريل ستذهب إلى كندا".

وبعد تقديمها أغنية "كلمات"، أكدت ماجدة للحضور أن "هذه الليلة هي سهرة من العمر" لن تنساها، واختتمتها بأغنية "لبيروت" وهي ترفع علمي السعودية ولبنان.