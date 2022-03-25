مجالس القهوة السعودية تسجل حضوراً لافتاً في "نقوش"

سجلت القهوة السعودية حضوراً لافتاً في فعاليات مشروع الأصول التراثية "نقوش" التي انطلقت في الرابع من شهر مارس وتستمر لمدة شهر في منطقة الرياض بتنظيم من هيئة التراث، وذلك من خلال مجالس القهوة السعودية التي توزعت على مساري الفعاليات "المجمعة - الغاط" و"الجبيلة - سدوس"، تفاعلاً مع مبادرة "عام القهوة السعودية 2022م" التي أطلقتها وزارة الثقافة مؤخراً.

وحصدت أركان مجالس القهوة السعودية إعجاب الزوار لما تضمنته من محتوى معرفي ثري مرتبط بالقهوة السعودية، مثل طرق ومراحل إعدادها بدايةً من الحمص ثم التحضير وحتى تقديمها للضيوف.

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ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، يشارك في هذه المجالس متحدثون يتناولون موضوع تاريخ القهوة السعودية وارتباطها الوثيق بالموروث الثقافي والاجتماعي في المملكة، باعتبارها رمزاً يرتبط بقيم الكرم والضيافة السعودية.

وتُعد مجالس القهوة السعودية واحدة من الأنشطة العديدة والمتنوعة التي يحتويها مشروع "نقوش" الذي تنظمه هيئة التراث بهدف خلق مناخ إبداعي ممتع في المواقع التراثية، وتقديم التراث الوطني بطابع ثقافي فريد يمنح الزوار تجربة فريدة ومميزة.