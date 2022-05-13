الملك سلمان عن وفاة الشيخ خليفة: فقدنا أخاً عزيزاً كرّس حياته لخدمة شعبه

قدّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أحرّ التعازي لدولة الإمارات وشيوخها بوفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مشدداً على أن الأمة العربية فقدت قائداً كرّس حياته لخدمة وطنه.

وكتب الملك سلمان في تغريدة عبر تويتر، "فقدنا اليوم أخي العزيز الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان - رحمه الله - الذي كرَّس حياته لخدمة شعبه، ورفعة دولته، وإننا ونحن نعزي أنفسنا وأهلنا في دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة الراحل، نسأل الله أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم لشعبه وأمته".

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حزن مشترك ومصاب جلل

جاء ذلك بعدما أعرب خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، عن بالغ التعزية والمواساة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وعائلة آل نهيان الكريمة والشعب الإماراتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة قائد قدم الكثير لشعبه وأمته والعالم، وذلك وفقا لبيان نقله الديوان الملكي السعودي.

كما ذكر البيان، الجمعة، أن خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده تلقيا ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

فقدنا اليوم أخي العزيز الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان - رحمه الله - الذي كرَّس حياته لخدمة شعبه، ورفعة دولته، وإننا ونحن نعزي أنفسنا وأهلنا في دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة الراحل، نسأل الله أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم لشعبه وأمته. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) May 13, 2022

كما أكد الملك سلمان، والأمير محمد بن سلمان أن المملكة العربية السعودية وشعبها يشاطرون الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة أحزانهم، في هذا المصاب الجلل، داعين الله أن يديم على الإمارات الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.

بدورها، أعربت الخارجية السعودية، عن خالص العزاء والمواساة لحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في وفاة الشيخ خليفة بن زايد.

حداد رسمي وتنكيس أعلام

يذكر أن الإمارات كانت أعلنت، الجمعة، وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد.

وكتبت وزارة شؤون الرئاسة على حسابها في تويتر: "ننعى إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم 13 مايو".

كما أعلنت الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام مدة 40 يوماً، اعتباراً من اليوم، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من غد السبت، على أن يستأنف الدوام الرسمي الثلاثاء المقبل.