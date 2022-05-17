عاصفة ترابية تصل الرياض والشرقية.. والصحة السعودية تحذر

ضربت عاصفة ترابية مُحمَّلة بأطنان الأتربة والغبار المجمعة وشقراء، ووصلت مشارف محافظات شمال الرياض؛ ويُتوقَّع وصولها لمدينة الرياض والمنطقة الشرقية خلال الساعات المقبلة.

وتكونت العاصفة الغبارية في صحراء العراق، ومرَّت بدولة الكويت، قبل أن تصل مساء اليوم لحفر الباطن والأرطاوية. حيث وصلت العاصفة الترابية إلى العاصمة السعودية، وذلك في الساعات الأولى لليوم الثلاثاء، مُحملة بالأتربة والغبار.

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كما أثرت العاصفة على محافظات المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية، وستحد من مدى الرؤية، كما ستؤثر على مَن يعانون مشاكل في الجهاز التنفسي؛ كونها تمشي بشكل بطيء، وتنثر حبيبات التراب والغبار في الجو.

تحذيرات وزارة الصحة

من جهتها حذّرت وزارة الصحة مرضى الربو والأطفال وكبار السن ومرضى القلب، من موجة الغبار الحالية التي تشهدها عدة مناطق، مشيرة إلى ضرورة اتباع طرق الوقاية لتفادي الأزمات التنفسية.

وأوصت الوزارة في فيديو على حسابها بتويتر، بضرورة اتباع إرشادات الدفاع المدني والأرصاد الجوية فيما يخص موجات الغبار، وتجنب الخروج أثناء العاصفة الرملية، والبقاء بالأماكن التي بها أجهزة تهوية جيدة، وإغلاق المصادر التي من الممكن أن ينفد منها الهواء للمنزل، وتغطية الأنف والفم عند الخروج، والحذر الشديد خلال القيادة، ووضع مكيفات المنزل على وضع إعادة توزيع الهواء، والتوجّه للطوارئ في حالة الشعور بأيّ أعراض.

من جانبه، أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية تسميات الدكتور عبد الله المسند، أن المنطقة الشرقية والرياض عبر حسابه في تويتر معرفا بالغبار الأبيض العالق مهيبا بالجميع استخدام كمامات متطورة، وعملية تلبس أثناء العواصف الغبارية خاصة عندما تكون أجواء الغبار كالضباب بيضاء.

كما أهاب بالجهات المعنية زرع محطات رصد لقياس مدى التلوث وانتشار كثافة الهباء في المدن والمحافظات وإتاحة المؤشر الرقمي للجمهور.

وأضاف أن الغبار عندما يكون لونه في السماء أبيض مثل لون الضباب يميل للون الأبيض فهو أخطر أنواعه على الجهاز التنفسي وهو الغبار العالق المنقول والذي يقاوم الجاذبية لخفته وصغر حجمه وهنا تكمن الخطورة في استنشاق هواء ملوث، ومفعم بالهباء المتطاير، والذي يجري مع مجرى الهواء، حتى يبلغ الرئة فيستوطن فيها لفترة طويلة، مشكلاً هذا الجسم الغريب مشاكل صحية لا تخفى على الأطباء، ومنها أنها تُعرض وظائف الرئة للخطر، والربو، والتهاب الجهاز التنفسي.

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عندما يكون #الغبار في السماء لونه مثل لون #الضباب يميل إلى اللون الأبيض فهذا أخطر أنواعه على الجهاز التنفسي،

وهو الغبار العالق #المنقول والذي يقاوم الجاذبية لخفته وصغر حجمه،

بعبارة أخرى تستطيع عشرات الذرات من الهباء الرسو فوق قمة الشعرة المدببة في نظرنا‼️

تابع التقرير المصور: pic.twitter.com/07MllkP7Ub — أ.د. عبدالله ‌المسند (@ALMISNID) May 17, 2022

5 دول

بدوره، توقّع الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني، نشاطاً للرياح السطحية، خلال الساعات القادمة من اليوم الثلاثاء، من متوسطة إلى شبه قوية، خاصة المنطقة الشرقية، وما بين الرياض والشرقية، وجنوب الرياض والشرقية.

وأوضح عبر حسابه على "تويتر"، أن العاصفة الغبارية أثرت في 5 دول؛ حيث نشأت في العراق فالكويت والسعودية ثم البحرين وقطر.

لا تنسوا دعاء الريح

1- من خلال مراصد الطقس العاصفة الغبارية عراقية المنشأ :-

لازالت مطبقة صباح اليوم الثلاثاء على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية بما فيها العاصمة الرياض ومعظمه من خفيف الى شبه كثيف ومتوقع ترسب بعضه وتحرك بعضه نواحي الأجزاء الجنوبية لمنطقتي الرياض والشرقية

..يتبع pic.twitter.com/uH8vSEkUN7 — عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) May 17, 2022

وبيّن، أنه ومن خلال مراصد الطقس، فإن العاصفة الغبارية عراقية المنشأ لا تزال مطبقة صباح اليوم الثلاثاء على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية بما فيها العاصمة الرياض، ومعظمها من خفيفة الى شبه كثيفة، ومتوقع ترسب بعضها وتحرك بعضها نواحي الأجزاء الجنوبية لمنطقتَي الرياض والشرقية.

تنبيه متقدم لمنطقة الرياض

كما أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة الرياض أنها تشهد أتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ11.00 من صباح الثلاثاء، فيما حذَّر المركز المنطقة من عواصف رملية، تشمل الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم وضرماء ومرات، وتستمر حتى الساعة الخامسة صباحًا.

ونبَّه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد أتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والبدائع والبكيرية والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ11.00 من صباح الثلاثاء.

إلى ذلك، تشهد المنطقة الشرقية أيضًا أتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الثلاثاء.

وحذر المنطقة من عواصف رملية، تشمل الجبيل والخُبر والدمام والظهران والقطيف والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن ورأس تنورة وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الرابعة صباحًا.

ونبه المركز منطقة حائل بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة والكهفة والمستجدة وبقعاء وحائل وسميراء وغزلانة وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الثلاثاء.

كذلك تشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمدينة المنورة والمهد وخيبر، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء الثلاثاء.