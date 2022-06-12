إغلاق التسجيل لحجاج الداخل.. والأولوية لمن لم يسبق له الحج

كشفت وزارة الحج والعمرة في السعودية، الأحد، عن إغلاق باب التسجيل لحجاج الداخل، مصيفة أنه سيتم اليوم الإعلان عن أسماء المرشحين لحج هذا العام.

وبيَّنت الوزارة أن أعداد المتقدمين للحج من داخل السعودية بلغت أكثر من 390 ألفاً.

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وأوضحت الوزارة أن اختيار المرشحين سيتم بالقرعة الإلكترونية، مضيفة أن الأولوية هي للمحصن ومن لم يحج سابقاً.

وكان قد تم فتح التسجيل لحجاج الداخل في بداية يونيو عبر تطبيق "اعتمرنا" أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة: localhaj.haj.gov.sa.

واشترطت الوزارة على من يرغب في التسجيل للحج من حجاج الداخل، سواء كان مقيماً أو مواطناً، ألا يتجاوز عمره 65 عاماً، مع اكتمال التحصين في تطبيق "توكلنا".

كما أعلنت وزارة الحج والعمرة عن طرحها 3 باقات لموسم حج هذا العام 1443هـ، واعتمدت تسميتها على النحو التالي: "باقة الأبراج" وسعرها 14737.83 ريالًا للحاج الواحد قبل إضافة ضريبة القيمة المضافة، والباقة الثانية هي "باقة المخيمات المطورة" وسعرها 13043.99 ريالاً للحاج الواحد قبل إضافة الضريبة، أما الباقة الثالثة فهي "باقة المخيمات غير المطورة" وسعرها 10238.57 ريالاً للحاج الواحد قبل إضافة الضريبة.