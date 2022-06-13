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اختيار صور لمصورين سعوديين لتضمينها في جواز السفر السعودي

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شهادة الشكر التي تلقاها المصور ظافر الشهري
شهادة الشكر التي تلقاها المصور ظافر الشهري

اختيار صور لمصورين سعوديين لتضمينها في جواز السفر السعودي

الصور التي التقطها ظافر الشهري وعماد الحسيني لبعض أشهر معالم السعودية ستطبع على جوازات السفر الجديدة

العربية.نت - نادية الفواز 

نشر في: آخر تحديث:

تم اختيار صور التقطها المصوران ظافر الشهري وعماد الحسيني لمعالم سعودية شهيرة لطباعتها داخل جوازات السفر السعودية.

وفي هذا السياق، نشر الشهري تغريدة على حسابه في "تويتر" عبّر فيها عن سعادته باختيار صورة التقطها لتضمينها داخل الجواز السعودي الجديد.

إحدى الصور التي سيتضمنها جواز السفر السعودي
إحدى الصور التي سيتضمنها جواز السفر السعودي

كما كشف عن تلقيه شهادة شكر من وكالة الإيرادات العامة بوزارة المالية ممثلةً بمصلحة مطابع الحكومة عن الصور الفوتوغرافية لمعالم المملكة التي سيتم استعمالها في جوازات السفر.

كما تم تقديم شهادة شكر للحسيني الذي أعرب لـ"العربية.نت" عن سعادته بتكليفه بمهمة التقاط صور لاستخدامها داخل جوازات السفر، مضيفاً أن سعادته اكتملت عندما شاهد النتيجة ظهور اسمه على جوازات السفر السعودية.

شهادة الشكر التي تلقاها المصور عماد الحسيني
شهادة الشكر التي تلقاها المصور عماد الحسيني
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وأشار إلى أن هذا التكريم "هو شرف لأي مصور وحلم لم أصدق أبداً أنه يمكن أن يصبح حقيقة".

وقدم شكره للحكومة السعودية، قائلاً: "أتشرف وأفخر وأسعد بوجود صور تشرفت بتصويرها للحرمين الشريفين في صفحات الجواز السعودي الجديد ليحملها أكثر من 20 مليون مواطن سعودي حول العالم".

وأوضح الحسيني أنه بدأ مشواره في التصوير قبل 14 عاماً، واعتبر أن هذه المسيرة "تكللت بهذا التتويج".

إحدى الصور التي سيتضمنها جواز السفر السعودي
  • إحدى الصور التي سيتضمنها جواز السفر السعودي
  • إحدى الصور التي سيتضمنها جواز السفر السعودي
  • شهادة الشكر التي تلقاها المصور ظافر الشهري
3 صور
إحدى الصور التي سيتضمنها جواز السفر السعودي
إحدى الصور التي سيتضمنها جواز السفر السعودي
إحدى الصور التي سيتضمنها جواز السفر السعودي
إحدى الصور التي سيتضمنها جواز السفر السعودي
شهادة الشكر التي تلقاها المصور ظافر الشهري
شهادة الشكر التي تلقاها المصور ظافر الشهري
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