اختيار صور لمصورين سعوديين لتضمينها في جواز السفر السعودي

تم اختيار صور التقطها المصوران ظافر الشهري وعماد الحسيني لمعالم سعودية شهيرة لطباعتها داخل جوازات السفر السعودية.

وفي هذا السياق، نشر الشهري تغريدة على حسابه في "تويتر" عبّر فيها عن سعادته باختيار صورة التقطها لتضمينها داخل الجواز السعودي الجديد.

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كما كشف عن تلقيه شهادة شكر من وكالة الإيرادات العامة بوزارة المالية ممثلةً بمصلحة مطابع الحكومة عن الصور الفوتوغرافية لمعالم المملكة التي سيتم استعمالها في جوازات السفر.

كما تم تقديم شهادة شكر للحسيني الذي أعرب لـ"العربية.نت" عن سعادته بتكليفه بمهمة التقاط صور لاستخدامها داخل جوازات السفر، مضيفاً أن سعادته اكتملت عندما شاهد النتيجة ظهور اسمه على جوازات السفر السعودية.

وأشار إلى أن هذا التكريم "هو شرف لأي مصور وحلم لم أصدق أبداً أنه يمكن أن يصبح حقيقة".

وقدم شكره للحكومة السعودية، قائلاً: "أتشرف وأفخر وأسعد بوجود صور تشرفت بتصويرها للحرمين الشريفين في صفحات الجواز السعودي الجديد ليحملها أكثر من 20 مليون مواطن سعودي حول العالم".

وأوضح الحسيني أنه بدأ مشواره في التصوير قبل 14 عاماً، واعتبر أن هذه المسيرة "تكللت بهذا التتويج".