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مبتعث سعودي ينقذ حياة مسنة في أستراليا

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المبتعث السعودي

مبتعث سعودي ينقذ حياة مسنة في أستراليا

عبدالإله نداء العنزي هو مبتعث من مدينة الملك فهد الطبية بالرياض

دبي - العربية.نت

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تمكن المبتعث السعودي عبدالإله نداء العنزي المبتعث من مدينة الملك فهد الطبية بالرياض، من إنقاذ حياة مسنة في أستراليا، وذلك بعد انتهاء دوامه في مستشفى أوستن بملبورن.

وفي التفاصيل أن المبتعث خرج من المستشفى ذاهبا إلى منزله وعندما كان في مواقف السيارات فوجئ بامرأة مسنة ملقاة على الأرض وهي غارقة في دمائها بعد إصابتها بكسر مركب في الكاحل.

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وبصفته المستجيب الأول فقد قام بوقف النزيف وحاول إفاقتها والتحدث معها ومع حفيدها الذي كان يرافقها ومحاولته تهدئة الأمر، ثم قام بتفعيل جهاز الطوارئ بالمستشفى وبعد أن اتصل بالمستشفى وأخبرهم بالحالة وبعد أن حضر فريق الطوارئ شكروه على إنقاذ الموقف وحياة المريضة.

وبعد أن تم نقل المريضة إلى قسم الطوارئ، ظل في الخلف لطمأنة الحفيد الذي كان مع المسنة والذي كان في حالة صدمة وبكاء.

واعتبر مستشفى أوستن في ملبورن موقف المبتعث عبدالإله العنزي موقفا بطوليا وشكروه على إنقاذ المريضة والتعامل المثالي مع الموقف.

يذكر أن العنزي هو أحد الخريجين حديثا من جامعة ديكن الأسترالية.

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