تجهيز 30 ألف دورة مياه في المشاعر المقدسة

جهزت شركة "كدانة" للتنمية والتطوير، المطور الرئيسي للمشاعر المقدسة والذراع التنفيذية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أكثر من 30 ألف دورة مياه في المشاعر المقدسة.

و ذكرت "كدانة" لـ"العربية.نت": مشروع تطوير دورات المياه بالمشاعر المقدسة، يأتي ضمن حزمة مشاريع تطويرية في المشاعر المقدسة، وذلك بمعدل 1000 مجمع دورة مياه في مشعر منى و1000 مجمع دورة مياه في عرفات ومزدلفة.

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وأوضحت أنه تم خلال المشروع صيانة وترميم مجمعات دورات المياه، بما يخدم راحة حجاج بيت الله الحرام، والتي تصل إلى أكثر من 30 ألف دورة مياه.

فيما ذكرت أمانة العاصمة المقدسة لـ"العربية.نت" أن الأمانة كثفت أعمال الإصحاح البيئي في المشاعر المقدسة، وشكلت العديد من الفرق الميدانية الخاصة بالإصحاح البيئي ومكافحة الحشرات بالمشاعر المقدسة، في إطار الاستعداد لتهيئة المشاعر المقدسة قبل وصول الحجاج، في حين تم رش جميع مجمعات دورات المياه الموجودة في المشاعر المقدسة، عبر الأجهزة المطورة وسيارات الرش الفراغي والميكروجين و أجهزة الضبابات والرذاذ والأجهزة الأسطوانية، وذلك بحسب المواصفات الصديقة للبيئة.