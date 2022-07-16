البحرين وقطر والكويت يؤكدون على الشراكة في مواجهة التحديات

أكدت البحرين وقطر والكويت على الشراكة في مواجهة التحديات خلال قمة جدة للأمن والتنمية، السبت.

وأعلن ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، أن "التدخل في شؤون دول المنطقة هو التحدي الأخطر".

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ودعا أمام قمة جدة السبت إلى ضرورة "تكريس العلاقة الاستراتيجية بين الدول العربية وأميركا"، مشيرا إلى أن "الشرق الأوسط يعاني من ظروف سياسية وأمنية صعبة".

وقال في كلمته: "يجب جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، ويجب تفعيل قوات الدفاع البحرية المشتركة لحماية الممرات الملاحية".

كما دعا إلى حل القضية الفلسطينية حلاً دائماً وعادلاً وفقا للمبادرة العربية.

أمير قطر: لا أمن ولا استقرار دون إنهاء النزاعات

ومن جانبه، أكد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أن "ميثاق الأمم المتحدة يوفر فرصا لحل النزاعات ويجنب العالم الحروب".

وأضاف "لا أمن ولا استقرار دون إنهاء النزاعات وتحقيق التنمية، ولن ندخر جهدا لضمان التدفق المستمر لإمدادات الطاقة".

وأوضح أن "المخاطر في منطقة الشرق الأوسط تتطلب إيجاد حل للقضية الفلسطينية".

ولي عهد الكويت: ندعو إيران للتعامل مع الوكالة الذرية

وإلى ذلك، قال ولي عهد الكويت الشيخ مشعل أحمد الصباح في كلمته أمام القمة، إن "علاقات تاريخية ومصالح استراتيجية تجمعنا مع واشنطن".

وذكر أن "الأوضاع في المنطقة تتطلب منا المزيد من التنسيق والتشاور".

وأشار ولي عهد الكويت إلى "وحدة مصير تربط الخليج مع الأردن ومصر والعراق".

ودعا إيران إلى التعامل بشفافية مع الوكالة الذرية ودول الخليج.

وفي وقت سابق، أعلن ملك البحرين أن "السعودية تسعى دائما لتعميق الترابط بين دولنا والدول الحليفة".

وأضاف: "نحيي الدور الحيوي والفاعل الذي تقوم به السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز".

وانطلقت في المملكة العربية السعودية، ظهر السبت، قمة جدة للأمن والتنمية، بحضور الرئيس الأميركي وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي، وكل من مصر والأردن والعراق.

وقد استهل الزعماء بداية القمة بالتقاط صورة تذكارية للحدث. وقد نقل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تحيات العاهل السعودي الملك سلمان وتمنياته بنجاح قمة جدة.

وأشار إلى أن قمة جدة تُعقد في وقت يشهد العالم تحديات كبيرة، مضيفا: "نأمل أن تواجه قمة جدة التحديات العالمية"، ومؤكدا أن الاقتصاد العالمي مرتبط باستقرار أسعار الطاقة، و"يجب الاستمرار بضخ الاستثمارات في الطاقة النظيفة". وأضاف أن المملكة سبق أن أعلنت عن زيادة في طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل.