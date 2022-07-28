السعودية.. نجاح عملية فصل التوأم السيامي اليمني مودة ورحمة

تمت اليوم الخميس في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال في السعودية عملية فصل التوأم السيامي اليمني مودة ورحمة بنجاح.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر توجيهات في هذا الخصوص.

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وقام بالعملية فريق طبي وجراحي من مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال (في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني)، وذلك بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ورئيس الفريق الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.

وجرت العملية الجراحية على ست مراحل هي: التخدير، والإعداد والتجهيز، والبدء في عملية الفصل، وفصل الكبد والأمعاء، وإعادة ترميم الأعضاء، والتغطية.

وشارك في العملية 28 طبيباً وأخصائياً إلى جانب الفنيين وكوادر التمريض.

يذكر أن التوأم وُلِدتَا ملتصقتين بأسفل الصدر والبطن، وبحسب الفحوصات تشتركان بالكبد والأمعاء، كما هناك اشتباه باشتراكهما بغشاء القلب.

وبعملية اليوم يصل عدد عمليات فصل التوائم إلى 52 ضمن البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، والتي شملت توائم من 23 دولة في ثلاث قارات حول العالم.