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الملك سلمان يوجه بمساعدة المتضررين من السيول في السودان

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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

الملك سلمان يوجه بمساعدة المتضررين من السيول في السودان

خادم الحرمين الشريفين وجّه "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" بتسيير جسر جوي عاجل يشتمل على مساعدات غذائية وإيوائية

الرياض - العربية.نت

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وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" بتسيير جسر جوي عاجل يشتمل على مساعدات غذائية وإيوائية عاجلة لإغاثة المتضررين من الفيضانات والسيول التي ضربت بعض المدن والمحافظات في السودان مؤخراً.

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وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" الدكتور عبدالله الربيعة، في تصريح له اليوم الاثنين، أن هذا التوجيه "يُعد امتداداً للدعم المتواصل الذي تقدمه" حكومة خادم الحرمين الشريفين ولي العهد "للوقوف مع كافة الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف والمحن التي تمر بها"، كما "يعكس الترابط الأخوي القوي بين المملكة قيادة وشعباً بأشقائهم من الشعب السوداني".

يأتي هذا بينما أعلن مجلس الوزراء السوداني الأحد حالة الاستنفار والطوارئ بشأن كوارث السيول والأضرار التي طالت ست ولايات في البلاد وأدت لمقتل العشرات.

من الأضرار التي خلفتها السيول في السودان
  • من الأضرار التي خلفتها السيول في السودان
  • من الأضرار التي خلفتها السيول في السودان
  • من الأضرار التي خلفتها السيول في السودان
3 صور
من الأضرار التي خلفتها السيول في السودان
من الأضرار التي خلفتها السيول في السودان
من الأضرار التي خلفتها السيول في السودان
من الأضرار التي خلفتها السيول في السودان
من الأضرار التي خلفتها السيول في السودان
من الأضرار التي خلفتها السيول في السودان
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