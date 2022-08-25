السعودية ترحب بحاملي بطاقة "هيّا" لمشجعي كأس العالم بقطر
وزارة الخارجية السعودية ستتيح الحصول على تأشيرة دخول إلى المملكة مدتها 60 يوماً لحاملي هذه البطاقة
أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بجميع حاملي بطاقة "هيّا" لمشجعي بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي ستقام في قطر خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.
وأوضحت الوزارة أنها ستتيح طلب الحصول على تأشيرة الدخول إلى المملكة لحاملي هذه البطاقة، وفقاً للضوابط التالية:
1- السماح لحاملي بطاقة مشجع "هيّا" بالدخول للمملكة قبل انطلاق بطولة كأس العالم بـ10 أيام بعد الحصول على تأشيرة إلكترونية من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات. وستقوم الوزارة بالإعلان لاحقاً عن كيفية تقديم طلب التأشيرة وآلية الحصول عليها.
2- يمكن للحاصلين على تأشيرة الدخول هذه الإقامة في المملكة لمدة 60 يوماً.
3- يحق للحاصلين على التأشيرة الدخول إلى المملكة والخروج منها عدة مرات خلال مدة صلاحية التأشيرة.
4- لا يشترط الدخول المسبق لدولة قطر.
5- يشترط الحصول على تأمين طبي قبل القدوم للمملكة.
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