خالد بن سلمان يؤكد دعم مبادرات مجلس القيادة اليمني لحل سياسي

استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، في مقر إقامته خلال زيارته الخاصة للسعودية، اليوم الأربعاء، وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، نقل وزير الدفاع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وأعضاء المجلس، وتمنياتهما للجمهورية اليمنية وشعبها الأمن والاستقرار والسلام. من جهته حمّل العليمي وزير الدفاع السعودي تحياته إلى قيادة المملكة.

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وجرى خلال الاستقبال استعراض المجهودات الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن، وبحث المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى استعراض الأعمال الإغاثية الإنسانية والتنموية للشعب اليمني.





من لقاء الأمير خالد بن سلمان بالعليمي من لقاء الأمير خالد بن سلمان بالعليمي وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني من لقاء الأمير خالد بن سلمان بالعليمي وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني

ونوّه الأمير خالد بن سلمان "بالروابط الأخوية العميقة التي تربط حكومتي وشعبي البلدين، وهي الأساس الذي تنطلق منه جميع مبادرات المملكة، ومواقفها تجاه هذا البلد العزيز"، بحسب "واس".

وأكد وزير الدفاع السعودي "دعم التحالف بقيادة المملكة لمجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، ومباركته مبادرات المجلس الإيجابية مع المجتمع الدولي لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، وإنهاء الأزمة اليمنية، للوصول إلى حل سياسي شامل ينقل اليمن للسلام والتنمية".

حضر اللقاء سفير السعودية لدى اليمن محمد سعيد آل جابر، فيما حضر من الجانب اليمني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزبيدي، وسلطان العرادة، وعبدالله العليمي باوزير، وعثمان مجلي، وعبدالرحمن أبو زرعة، وطارق صالح، وفرج البحسني.