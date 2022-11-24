شاهد ياسر الشهراني ينتقل على السرير جواً من قطر للرياض

رغم الفوز السعودي التاريخي على الأرجنتين في أول لقاء بين الفريقين بمباريات المجموعة الثالثة بمونديال قطر 2022، فإن حادثة التصادم المروعة للاعب ياسر الشهراني بحارس المرمى محمد العويس حبست أنفاس متابعي الأخضر في كل مكان.
ففي تحرك رسمي فوري، وتنفيذا لأمر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، نقلت طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، اللاعب المصاب من الدوحة إلى الرياض.
إنفاذًا لأمر سمو #ولي_العهد..— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) November 24, 2022
طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بـ #وزارة_الدفاع تنقل لاعب المنتخب ياسر الشهراني من الدوحة إلى الرياض. pic.twitter.com/lD4W5dG0RK
وأظهر فيديو نشره حساب "وزارة الدفاع"، اليوم الخميس، عبر موقع "تويتر"، الشهراني وهو على السرير يرافقه فريق طبي متكامل، ليتم نقله جوا من قطر إلى المملكة.
وكان المنتخب الوطني كشف في بيان يوم الثلاثاء، عن تفاصيل الإصابة، مبيناً أنه تم نقل اللاعب الشهراني إلى مدينة حمد الطبية نتيجة تعرضه لصدام قوي في منطقة الرأس والصدر والبطن حيث كانت حالته مستقرة.
بدوره، طمأن لاعب المنتخب السعودي ياسر الشهراني الجماهير بعد إصابته في مباراة "الأخضر" ضد الأرجنتين، والتي انتهت بفوز المنتخب السعودي بهدفين لهدف واحد، يوم الثلاثاء.
وقال الشهراني من خلال مقطع نشره على "تويتر": "أحب أطمنكم أني بخير وأموري طيبة ومبروك الفوز، ودعواتكم لي".
يذكر أن السعودية قدمت عرضاً مذهلاً أمام الأرجنتين، ففي حين تقدم التانغو بهدف حمل توقيع نجمه ليونيل ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة، أحرز صالح الشهري هدف التعادل للأخضر في الدقيقة 48، وبعدها أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني لمنتخب السعودية من تسديدة رائعة في الدقيقة 53.
ليخرج الصقور الخضر بنتيجة 2-1 في واحدة من كبرى المفاجآت في تاريخ كأس العالم لكرة القدم.
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