روسيا و أوكرانيا
وزير الخارجية السعودي لنظيره الروسي: ندعم جهود حل الأزمة الأوكرانية سياسياً
الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله أكد على مواصلة بذل المملكة كافة الجهود بين كل الأطراف
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أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، لنظيره الروسي سيرغي لافروف دعم المملكة لجهود حل الأزمة الأوكرانية سياسياً.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، بحث فيه الوزيران آخر التطورات المتعلقة بالأزمة في أوكرانيا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
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وأكد وزير الخارجية السعودي على مواصلة بذل المملكة كافة الجهود بين كل الأطراف.
إلى ذلك، ناقش الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.
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