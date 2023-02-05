في سماء السعودية "قمر الثلج" يكتمل بدراً

يرصد قمر الثلج، اليوم الأحد، وسيكون مشاهداً طوال الليل بسماء السعودية والوطن العربي، وأطلق على هذا البدر "قمر الثلج" نظرًا لأن هذا الشهر من السنة غالباً ما يكون الأكثر برودة في معظم البلدان في نصف الكرة الشمالي، والتي يشهد عدد منها تساقطا للثلوج، وتعود التسمية إلى بعض القبائل الأميركية الأصلية، والتي أطلقت عليه أيضا اسم "قمر الجوع"، نظرًا لندرة مصادر الغذاء وظروف الصيد الصعبة خلال منتصف الشتاء.

وقد أكد رئيس الجمعية الفلكية بجدة ماجد أبو زاهرة، أن القمر سيشرق من الأفق الشرقي الشمال الشرقي مع غروب الشمس وسيحاكي المسار الظاهري لشمس يونيو، حيث يسلك المسار المرتفع في السماء وسيلاحظ بأن الحجم الظاهري للقمر كبير أثناء شروقه، عندما يكون بالقرب من الأفق، ومن الممكن أن يكون لونه أحمر أو برتقاليا، وذلك بسبب الغلاف الجوي لكوكبنا.

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القمر بدرا طوال الليل

وقال: "بشكل عام يمكن القول بأن القمر سيظل بدرا طوال الليل، ولكن علميًا تطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون القمر بزاوية 180 درجة من الشمس، وسوف يحدث ذلك عند الساعة 09:28 مساءً بتوقيت مكة (06:28 مساءً بتوقيت غرينتش) ويكون أكمل نصف مداره حول الأرض خلال الشهر.

يتبع ذلك وصول القمر إلى أعلى نقطة في السماء بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي وسيغرب بالأفق الغربي الشمال الغربي مع شروق شمس الاثنين".

وأضاف أبو زاهرة: "يعتبر هذا التوقيت من الشهر مثالياً لرصد وتصوير الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير، خلافا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات، ويعتقد بأن تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهه "تيخو" أكثر الفوهات اشعاعاً".

وتابع: "خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخراً بحوالي الساعة كل يوم، وفي بضعة أيام سيكون مشاهداً فقط في سماء الفجر والصباح الباكر، وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من وصوله مرحلة البدر المكتمل".