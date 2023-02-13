وسط مناظر خلابة.. 100 فنان يشاركون في معرض فنون العلا

بإطلالة جديدة يعود "مهرجان فنون العلا" بنسخته الثانية في 16 فبراير، مع قائمة متنوعة من الفعاليات الفنية والثقافية والتصوير الفوتوغرافي، والمعارض والمبادرات المبتكرة التي سيجري تنظيمها في مواقع متنوّعة لمدة 12 يوماً وسط المناظر الطبيعية الخلابة في محافظة العلا.

ويُعَدُّ المهرجان من أبرز الفعاليات السنوية على الساحة الفنية العالمية، الذي يجري تنظيمه تحت شعار "الحياة بالألوان"، الضوء على الأعمال الفنية الغنيّة بالألوان التي تضفي على البيئة الطبيعية الخلابة رونقاً مميزاً مفعماً بالحياة، وذلك من خلال مجموعة مختارة من الأعمال الفنية التركيبية المعروضة في أماكن عامة والمعارض الخاصة، بما في ذلك معرض "شهرة: آندي وأرهول في العلا" الذي يقدِّم أعمالاً فنية من الفنان الأميركي الراحل المتخصّص في الفنّ المعاصر وللمرة الأولى في السعودية.

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كما يقدِّم "مهرجان فنون العلا" معرض "أفضل 100 ملصق عربي" في منطقة البلدة الجديدة؛ وهي عبارة عن منصّة فريدة من نوعها تقدِّم أحدث الابتكارات في مجال الفنون البصرية المعاصرة على مستوى المنطقة ويشارك فيها نخبة من مصمّمي الغرافيك والفنانين التشكيليين والمثقّفين في العالم العربي وخارجه، بالتعاون مع الجامعة وعدد من الجهات.

البلدة القديمة

كما تم تهيئة عدد من المواقع في البلدة القديمة لأنشطة الأفلام والأداء الفني؛ مثل أسبوع سينما العلا، حيث ستعرض السينما الجديدة التي تقام بالشراكة مع مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، مجموعة مختارة من الأفلام من المملكة والعالم العربي والأفلام العالمية.

كما سيقدِّم المهرجان أعمال معرض الإقامة الفنية وسط واحة خلابة في مبيتي العلا، يستعرض مجموعة من الأعمال من تصميم ستة فنانين التحقوا بالدورة الثانية من برنامج الإقامة الفنية في العلا،الذي استمرَّ 6 أسابيع، ويهدف هذا البرنامج إلى دعوة الفنانين للإقامة والعمل في محافظة العلا والتواصل مع الخبراء وأفراد المجتمع المحلي، لتطوير أعمالهم ومهاراتهم الفنية، وسوف يترافق هذا المعرض مع فعالية "استشراف المستقبل"، حيث سيبادر الفنانون المقيمون في محافظة العلا إلى استقبال الزوار ابتداءً من 17 فبراير حتى 18 مارس لإعطائهم نظرة عامة عن أبحاثهم.

ويُمكن لجميع الزوار الاستفادة من الأنشطة والفعاليات في العلا من خلال الرابط www.experiencealula.com