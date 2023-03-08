الخارجية السعودية: نرفض الانتهاكات الخطيرة للقوات الإسرائيلية
الخارجية السعودية: نؤكد رفضنا لما تقوم به القوات الإسرائيلية من انتهاكات خطيرة
دانت وزارة الخارجية السعودية، الأربعاء، اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين الفلسطيني في الضفة الغربية، مما أدى إلى سقوط ضحايا أبرياء وإصابة آخرين.
وأكدت في بيان لها رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة.
كما أعربت عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
وكانت القوات الإسرائيلية داهمت مخيما للاجئين في مدينة جنين بالضفة الغربية أمس الثلاثاء فقتلت ستة فلسطينيين على الأقل من بينهم مسلح يُشتبه بضلوعه في مقتل شقيقين بالرصاص في مستوطنة يهودية قرب قرية حوارة الأسبوع الماضي.
وداهمت القوات الإسرائيلية جنين أكثر من مرة خلال أعمال عنف مستمرة منذ شهور وأثارت مخاوف متزايدة من تكرار انتفاضتي الثمانينيات ومطلع الألفية الثالثة.
كما نفذت قبل أسبوعين حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية شملت 27 مواطنا فلسطينيا.
ومنذ عدة أشهر يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات في شمال الضفة الغربية، تتركز في مدن نابلس وجنين، بدعوى ملاحقة مطلوبين.
-
فجوة مرعبة.. أشهر خبراء الزلازل بتركيا ينسف نظرية الهولنديجدد أحد أشهر خبراء الزلازل في تركيا تحذيراته بشأن زلزالٍ مدمّر وفجوة مرعبة، من المحتمل أن يضرب مدينة إسطنبول ثاني أكبر المدن التركية التي يبلغ عدد ... العرب والعالم
-
غوتيريش يعلق على فيديو إعدام جندي السيجارة: صادم!بعدما انتشرت لحظات إعدامه على يد قوات روسية بين الأوكرانيين خلال اليومين الماضيين، ندد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من كييف بالمشاهد ... العرب والعالم
-
ظاهرة نادرة تضرب فرنسا.. جفاف في الشتاءبعد معاناة جفاف الصيف، باتت اليوم فرنسا تواجه موجة جفاف من نوع آخر، فنقص الأمطار هذا الشتاء يهدد البلاد بالجفاف في ظاهرة مناخية جديدة قد تحمل معها ... العرب والعالم