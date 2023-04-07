رويترز: وفد سعودي عماني يتوجه إلى صنعاء لبحث هدنة دائمة
نقلت وكالة "رويترز" عن مصادرها قولهم إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، فقد تعلن الأطراف عن اتفاق قبل 20 أبريل
أكدت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصادرها أن وفداً سعودياً-عمانياً يعتزم السفر إلى صنعاء الأسبوع المقبل للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم في اليمن.
ونقلت "رويترز" عن مصادرها قولهم إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، فقد تعلن الأطراف عن اتفاق قبل عطلة عيد الفطر التي تبدأ في 20 أبريل.
وأضافت الوكالة نقلاً عن مصادرها أن المناقشات ستركز على إعادة فتح المواني والمطارات اليمنية بالكامل، ودفع أجور الموظفين العموميين، وعملية إعادة البناء، والانتقال السياسي.
وكانت صحيفة الشرق الأوسط قد نقلت عن مصادر يمنية قولها إن مسودة خطة السلام الشاملة للأزمة في اليمن في آخر مراحل إعدادها برعاية أممية.
وتتضمن هذه المسودة 4 مراحل، أولها وقف شامل لإطلاق النار في البلاد وفتح جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، ثم تشكيل لجان لدمج البنك المركزي وتبادل الأسرى والمعتقلين، تليها مرحلة التفاوض المباشر لتأسيس شكل الدولة، وأخيرا المرحلة الانتقالية.
-
كلوب ينتظر "رد فعل" من لاعبيهينتظر يورغن كلوب مدرب ليفربول رد فعل من فريقه متراجع المستوى، حين يواجه أرسنال يوم الأحد عقب تعادل باهت دون أهداف مع تشيلسي بمنتصف الأسبوع بالدوري ... رياضة
-
موسكو: استهداف مركز للقيادة وتدمير مستودعين للذخيرة تابعين لقوات كييفصمود أوكراني "صعب" في باخموت.. والقوات الروسية تستهدف الحرس البحري الأوكراني وتقتل 50 جندياً العرب والعالم
-
توخيل: بايرن يفتقر إلى الشراسة والدقة والرشاقة والثقة والإبداعكشف توماس توخيل، مدرب بايرن ميونيخ، يوم الجمعة أن الخروج الصادم من كأس ألمانيا لكرة القدم أمام فرايبورغ يعكس المستوى الحالي للفريق، لذا طالب بشراسة ... رياضة