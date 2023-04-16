ماتوا غرقاً.. انتشال جثث ثلاثة أطفال في القصيم

ودّعت القصيم اليوم ثلاثة أطفال لقوا حتفهم غرقاً في إحدى الأودية. وذكر الدفاع المدني السعودي عبر حسابه في "تويتر" أن فرقه في ⁧‫القصيم‬⁩ انتشلت 3 أطفال غرقوا في وادي أبو رمث بعد عبور مركبة ذويهم السيل.

ودعا الدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار وعدم المجازفة بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، والحرص على اتباع المسارات والطرق الرئيسة وكذلك عدم تجاوز مجاري السيول، والحرص على عدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه والسيول. كما شدد على عدم السباحة في مجاري السيول وبطون الأودية والمستنقعات المائية أثناء هطول الأمطار.

مادة اعلانية

يأتي هذا بينما شهدت منطقة القصيم مؤخراً أمطاراً غزيرة شملت عموم المنطقة والمراكز التابعة لها.