هل تذكرون الطفلة السعودية التي نسيها أهلها .. شاهد لحظة العثور عليها

بعدما ضجت مواقع التواصل بقصتها، أظهر مقطع فيديو متداول اللحظات الأولى للعثور على الطفلة التي نسيها ذووها على الخط السريع بين الدمام - الرياض.

وأظهر الفيديو أحد رجال أمن الطرق وهو يحمل الطفلة التي لايتجاوز عمرها العامين، وحوله عدد من دوريات أمن الطرق.

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وكانت القوات الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة الشرقية، قد عثرت على طفلة فُقدت بعد نسيانها من ذويها.

بصحة جيدة

كما أكدت حينها أن الطفلة بصحة جيدة، وتم تسليمها لذويها.

ونوهت القوات الخاصة لأمن الطرق التقيد بالأنظمة لسالكي الطرق السريعة في السعودية، واتباع تعليمات السلامة خلال السفر على الطرق، خاصة مع تقلبات الأجواء التي تمر بها مناطق المملكة خلال هذه الأيام.