السعودية
محمد بن سلمان يبحث مع بوتين سبل تطوير العلاقات بين البلدين
ولي العهد السعودي تبادل مع الرئيس الروسي وجهات النظر حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك
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أجرى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم الجمعة، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، قدم الرئيس الروسي في بداية الاتصال التهنئة لولي العهد السعودي بعيد الفطر.
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وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وروسيا، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.
كما جرى تبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
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