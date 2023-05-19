4 قمم عربية استضافتها السعودية.. إحداها "استثنائية"
أعلن الملك سلمان تسمية قمة 2018 بقمة "القدس" وأعلنت السعودية خلالها تبرعها بـ200 مليون دولار لفلسطين
استضافت السعودية أربع قمم عربية، الأولى كانت في العام 1976 في العاصمة الرياض، فيما كانت الأخيرة قمة مكة المكرمة الاستثنائية المنعقدة في العام 2019.
ففي أكتوبر 1976، عقدت قمة الرياض الطارئة لبحث الحرب الأهلية في لبنان بدعوة من السعودية والكويت وبمشاركة كل من مصر وسوريا ولبنان ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وفي مارس 2007، عقدت القمة العربية العادية الـ19 في الرياض حضرها 17 زعيما عربيا ونتج عنها قرارات تخص القضية الفلسطينية والعراق.
وفي أبريل 2018، عقدت القمة العربية العادية الـ29 في الظهران، وأعلن الملك سلمان تسميتها بقمة "القدس"، وأعلنت السعودية خلالها تبرعها بـ200 مليون دولار لفلسطين.
وفي مايو 2019، عقدت قمة مكة المكرمة الاستثنائية وبحثت التحديات التي تمر بها المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
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