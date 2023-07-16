منتزه المسقي في عسير يستقبل مليون سائح سنوياً

أدهش منتزة المسقي زوار منطقة عسير بخضرته وجماله، لما يحتوي عليه موقع المنتزه من طبيعة خلابة، جعلته يتربع على قائمة المواقع السياحية التي استقطبت السياح خلال صيف هذا العام 2023، لقضاء أوقات ممتعة جدًا برفقة أفراد العائلة أو مجموعة من الأصدقاء بين أحضان الطبيعة في الهواء الطلق، بجوار الإطلالة المميزة والطقس البارد والمنعش.

وقد استطاع المصور الضوئي خالد أبو منصور، رصد أهم معالم الجمال في موقع المسقي عبر عدسته، يقول لـ"العربية.نت": الموقع مفعم بالجمال الذي يستهوي المصطافين وعشاق الطبيعة للتوجه إلى هذا المكان الحيوي، فهو من المنتزهات الطبيعية ويقع في مساحة شاسعة في منطقة عسير، ويبعد عن أبها حوالي 50 كم، يتميز هذا الموقع باتساع الرقعة الخضراء وانتشار أشجار العرعر داخله، واعتدال أجوائه طوال العام، كما يحوي تشكيلات صخرية مختلفة، ويمكن التخييم فيه في أي وقت عدا أوقات اشتداد الأمطار، وتتوفر عدة خدمات بداخله كمنطقة مخصصة لألعاب الأطفال، وخدمات أخرى على الطريق الرئيسي المؤدي للمنتزه.

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وعن سر انجذاب السياح للموقع ذكر أبو منصور أن الأجواء الساخرة والطقس المميز والطبيعة الخلابة هي من أهم علامات الجذب، وتم تنفيذ العديد من الفعاليات والمهرجانات في المكان والتي ساهمت في جذب السياح، وقد يصل عددهم سنوياً إلى مليون سائح، كونه يعتبر ثاني أجمل المواقع السياحية في عسير بعد السودة.