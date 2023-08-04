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خلال البحث عن المفقود

علقت مركبته في الرمال.. العثور على "مفقود نجران" متوفى

العربية.نت - مريم الجابر
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عثر فريق جمعية "إنجاد" التطوعي في نجران - جنوب السعودية-، اليوم الجمعة، على "مفقود نجران" متوفى في منطقة صحراوية شرق محافظة خباش.

وقال قائد فريق إنجاد، فهد مقراض، إن فريق الجمعية بادر بتشكيل حملة من المتطوعين والسيارات المجهزة؛ للبحث عن المفقود، وبعد تمشيط المنطقة، عُثر على المفقود متوفى، حيث علقت مركبته في الرمال.

سيارة المفقود
سيارة المفقود
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وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت بلاغاً من ذوي المفقود، يوم السبت الماضي، يفيد بانقطاع الاتصال معه، أثناء قيادته لسيارته، بالقرب من محافظة خباش، بمنطقة نجران، ليتم إعلان العثور عليه اليوم وقد فارق الحياة.

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