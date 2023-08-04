علقت مركبته في الرمال.. العثور على "مفقود نجران" متوفى

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عثر فريق جمعية "إنجاد" التطوعي في نجران - جنوب السعودية-، اليوم الجمعة، على "مفقود نجران" متوفى في منطقة صحراوية شرق محافظة خباش.
وقال قائد فريق إنجاد، فهد مقراض، إن فريق الجمعية بادر بتشكيل حملة من المتطوعين والسيارات المجهزة؛ للبحث عن المفقود، وبعد تمشيط المنطقة، عُثر على المفقود متوفى، حيث علقت مركبته في الرمال.
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وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت بلاغاً من ذوي المفقود، يوم السبت الماضي، يفيد بانقطاع الاتصال معه، أثناء قيادته لسيارته، بالقرب من محافظة خباش، بمنطقة نجران، ليتم إعلان العثور عليه اليوم وقد فارق الحياة.
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