إليك ما كشفه كابتن قاد طائرة عودة فريق الاتحاد من إيران

‏بعد إلغاء مباراة كرة القدم بين الاتحاد السعودي وساباهان الإيراني قبل يومين، كشف الكابتن طيار "عبد الله الحريري" كواليس رحلة عودة الفريق السعودي من أصفهان في إيران

وقال الحريري في تصريحات للعربية.نت، اليوم الأربعاء، إن أعضاء الفريق أثبتوا شجاعتهم وموقفهم البطولي في اتخاذ قرار عدم اللعب في إيران.

كنت كابتن رحلة عودة نادي الاتحاد من اصفهان بعد #الغاء_المباراة بين #الاتحاد_ساباهان وهذه بعض مشاهداتي كمواطن فخور :

- بعثة الفريق كانوا رجال واثبتوا شجاعتهم في اتخاذ قرار عدم لعب المباراة .

- السفير السعودي عبدالله العنزي وافراد السفارة كانوا مع بعثة الفريق لحمايتهم حتى وصلوا… — عبدالله الحريري 🇸🇦✈️🇸🇦 (@ABDULLAH_HARiRi) October 3, 2023

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كانوا مبتهجين

كما أكد أن لاعبي جدة كانوا مبتهجين على متن الطائرة خلال العودة، مضيفاً أن أجواء من الفرح والسعادة عمت الرحلة في الجو، وعلى الأرض عند استقبال اللاعبين.

إلى ذلك، أوضح أنه كان من المفترض أن تعود الطائرة محملة باللاعبين بعد المباراة عند الساعة 11 مساء من أصفهان إلى جدة، لكن عند الساعة 7 أبلغ الطاقم بإلغاء المباراة، فتم إعطاؤنا أولوية لدى المسؤولين عن برج المراقبة.

وشدد على أن المراقبين الجويين لرحلة العودة كانوا حريصين على وصول الطائرة بأسرع وقت ممكن.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كان أعلن مساء الاثنين الماضي إلغاء مباراة اتحاد جدة ونادي سباهان أصفهان الإيراني بسبب "ظروف غير متوقعة"، بعد أن أكدت مصادر خروج بعثة الفريق السعودي من أرضية الملعب بسبب اعتراضها على وجود "صور ولافتات سياسية". وأعاد التأكيد على "التزامه بضمان سلامة وأمن اللاعبين وحكام المباريات والمتفرجين وجميع أصحاب المصلحة المعنيين.