ولي العهد يستعرض مع أمين المكتب الدولي للمعارض استعدادات إكسبو 2030

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التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، ديمتري كيركنتزس، إذ جرى خلال اللقاء استعراض استعدادات السعودية وتجهيزاتها لاستضافة إكسبو 2030، الذي يشكل منصة فريدة تستعرض أبرز الابتكارات والتقنيات الحديثة، فضلاً عن إسهاماتها في تذليل العقبات التي تواجه الكوكب في مختلف المجالات.

وتقدم الرياض عبر استضافة "إكسبو" تجربة عالمية استثنائية للمشاركين وملايين الزوار، إذ سيقام المعرض بالقرب من مطار الملك سلمان الدولي الجاري تطويره حالياً ما يسهّل على الزوّار القادمين عبر المطار الوصول إلى موقع المعرض خلال دقائق معدودة، وذلك من خلال استخدامهم شبكة "قطار الرياض" التي تغطي كافة أرجاء مدينة الرياض، إلى جانب شبكة الطرق الحديثة، التي تتصل بأحد مداخل المعرض الثلاثة.

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وجرى تصميم أجنحة المعرض المقدّر عددها بـ 226 جناحاً ضمن تصميم يشبه الكرة الأرضية، ويتوسطها خط الاستواء؛ في توجه يضمن فرصاً متساوية لجميع المشاركين في المعرض، وستحدد مواقع أجنحة الدول في المعرض بطريقة مرنة وفقاً لخطوط الطول لكل دولة وذلك في ترتيب يجمع دولاً من شمال الكرة الأرضية وجنوبها في خطوة ترمز إلى الدور المهم الذي تلعبه المملكة في تسهيل التعاون بين دول العالم، ويضمن التصميم سهولة سير الزائرين بمسافات قصيرة جداً للتنقل بين الأجنحة والساحات العامة والمرافق المخصصة للثقافة والابتكار، ومرافق خدمات الطعام بشكل سلس ومرن في ممرات مظللّة بالكامل ذات تصاميم من التراث المعماري المستوحى من تاريخ الرياض.