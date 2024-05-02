ليل الرياض يزخر بالأمطار

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استمر هطول الأمطار على العاصمة الرياض منذ ساعات الصباح الباكر حتى توقيت المساء، وفي الوقت ذاته أظهرت لقطات مصورة جريان شعيب الوصيل الذي يعد أحد روافد وادي حنيفة في مدينة الرياض، نتيجة هطول الأمطار على العاصمة.
مشاهد من #وادي_حنيفة بعد هطول أمطار غزيرة على العاصمة #الرياض pic.twitter.com/VuKbXc9WYh— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 1, 2024
ويعد وادي حنيفة مصرفاً طبيعياً لمياه السيول والأمطار لمساحة تقدر بـ (4000) كم مربع من المناطق المحيطة به، حيث تصب فيه روافد طبيعية من الأودية والشعاب تزيد على (40) وادياً أشهرها من جهة الغرب "الأبيطح، والعمارية، وصفار، والمهدية، وبير، ولبن، ونمار، والأوسط، ولحا"، ومن جهة الشرق "الأيسن والبطحاء"، وتبلغ كمية المياه التي تصب فيه يوميا حوالي سبعمئة ألف متر مكعب من المياه.
جريان شعيب الوصيل أحد روافد #وادي_حنيفة في مدينة #الرياض— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 1, 2024
عبر:@H_alsufayan pic.twitter.com/nhfQsLiy0p
وكانت التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تشير إلى هطول أمطار بمشيئة الله من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض، تشمل (الرياض العاصمة - عفيف - الدوادمي - مرات - شقراء - الغاط - الزلفي - المجمعة - ثادق - القويعية - وادي الدواسر - المزاحمية - ضرماء - الدرعية - الحريق - حوطة بني تميم - الخرج - الأفلاج - حريملاء).
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