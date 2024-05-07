80 عملية قلب بـ 3 أيام ينفذها مركز الملك سلمان في اليمن

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نَفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، البرنامج الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح والقسطرة التداخلية في الجمهورية اليمنية، 80 عملية قلب مفتوح وقسطرة تداخليه خلال 3 أيام من البرنامج المنفذ خلال الفترة من 4 إلى 15 مايو 2024 لعلاج مرضى القلب من الكبار والأطفال، من خلال جمعية «البلسم» للتدريب والتطوير الصحي.

وأجريت العمليات الجراحية في مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن، إذ أنهى فريق جمعية «البلسم» الطبي الذي يضم 24 طبيباً وممرضاً وفنياً، تلك العمليات بالتعاون أيضاً مع مجموعة من الأطباء المحليين في الجمهورية اليمنية.

ويأتي البرنامج امتدادًا للبرامج الطبية التطوعية المتنوعة التي يُنفِّذُها المركز في عدد من الدول لتقديم العلاج للأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود، إذ من المستهدف وصول عدد العمليات الجراحية إلى نحو 25 عملية قلب مفتوح للكبار والصغار، ونحو 95 قسطرة للكبار و45 للصغار.

وفي هذا الصدد، قال د. أحمد الأحمري المدير التنفيذي لجمعية «البلسم» للتدريب والتطوير الصحي، إن هذه الرحلة تأتي ضمن الجهود الإنسانية التي تبذلها الجمعية بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثية والأعمال الإنسانية، للتخفيف من معاناة المرضى المحتاجين للرعاية الطبية في اليمن.

ويشمل البرنامج الطبي التطوعي في اليمن -بالإضافة إلى إجراء العمليات وتقديم العلاج اللازم- تطوير مستوى الخدمة الطبية في اليمن من خلال تمكين الفرق الطبية المحلية وتدريبهم، وتزويدهم بالأجهزة الطبية اللازمة التي ستبقى في مقر الحملة بعد انتهاء الرحلة ليستفيد منها الفريق الطبي اليمني بشكل مستدام.

وأعلنت جمعية «البلسم» للتدريب والتطوير الصحي إجراء 113 عملية جراحية بالمجان في تخصص القلب المفتوح والقسطرة العلاجية للبالغين والأطفال خلال حملة طبية في الجمهورية اليمنية في الفترة من 4 إلى 15 مايو 2024، تحت إشراف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ويتعاون مع فريق أطباء جمعية «البلسم» مجموعة من الأطباء المحليين في الجمهورية اليمنية، وذلك داخل غرف العمليات وفي مراحل الكشف والإعداد لإجراء الجراحات في مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن الذي يشرف عليه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.