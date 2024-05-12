الداخلية تنفذ حكم القتل بجاني قتل زوجته

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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل حداً بالجاني: عبدالرحمن بن نايف بن محمد الجبيران الأسعدي - سعودي الجنسية - نتيجة قتل زوجته: مريم بنت شمروخ بن بطيحان الحافي - سعودية الجنسية - وذلك بطعنها بآلة حادة ونحرها مما أدى إلى وفاتها.

وقبضت الجهات الأمنية على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، وأن ما أقدم عليه كان على وجه تأمن فيه المجني عليها من غائلته حيث قتلها في بيتها وهي آمنة مطمئنة، فقد تم الحُكم بقتله حداً لقتله المجني عليها غيلة، وأيد الحُكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

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ونُفذ حُكم القتل حداً بالجاني: عبدالرحمن بن نايف بن محمد الجبيران الأسعدي - سعودي الجنسية - يوم الأحد 04 / 11 / 1445هـ الموافق 12 /05/ 2024م، بالمنطقة الشرقية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.